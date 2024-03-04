　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道「連續2起」致命雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋喪命

▲▼日本北海道3日接連發生2起奪命雪崩。（示意圖／CFP）

▲日本北海道3日接連發生2起奪命雪崩。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道昨（3）日相繼發生兩起重大的雪崩，先是位於利尻富士町的利尻山發生雪崩，導致8人的登山團遇難，其中4人遭到活埋，而其中一名40多歲女子被救出後昏迷死亡；至於島牧村東狩場山也傳出雪崩，一名28歲男子因此死亡。

根據日媒《北海道新聞》、《朝日電視台》，日本北海道3日接連發生雪崩，位於利尻島利尻富士町利尻山中午12時30分開始雪崩，警方表示，雪崩的地點位於利尻山東側斜面標高400公尺處，4名成年男女慘遭雪崩活埋，雖然全員獲救，但其中一名40多歲的女性被發現時已處於心肺功能停止的狀態，儘管透過直升機載送至醫院接受治療，卻依然回天乏術，目前仍在確認具體身分。

我國外交部表示，經駐札幌辦事處向北海道稚內警察署轄下利尻富士町鴛泊駐在所確認後，這次遭遇雪崩的8名旅客均為日本人。

至於位於北海道西南部的島牧村東狩場山也出現雪崩，搭乘雪上摩托車的28歲男性上班族藤田尚斗遭遇雪崩活埋，最後不幸死亡。

日本防災科學技術研究所雪冰防災研究中心主任中村一樹分析，今年雪崩起因的特徵，主要是受到氣溫差異過大所導致，在氣溫急遽變動的同時，積雪的表層會變得較為脆弱，加上低氣壓頻繁通過，其所帶來的降雪更容易形成較為脆弱的表層。

►日本又雪崩！北海道利尻山「多人遭活埋」　1人昏迷重傷
►日本雪崩！男遭活埋「手伸出雪外」獲救：雪像大浪把我捲走

ET快訊
「夫妻猛砍350萬」透天賀成交　現在喊賣1500萬！台積電男
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

越南最大規模詐騙案！　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐被判死

北海道「連續2起」致命雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋喪命

川普首敗！海利贏得華盛頓特區共和黨總統初選

印度遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙巴西介入

不必再害羞露乳！日本「泡湯專用毛巾」問世　她為乳癌友人設計

日本最高齡皇室成員住院　出現輕微腦梗塞

日伊豆海域鮪釣漁船觸礁　1人墜海下落不明

強硬喊話以色列、哈瑪斯停火！　賀錦麗：協議就擺在桌上

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

越南最大規模詐騙案！　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐被判死

北海道「連續2起」致命雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋喪命

川普首敗！海利贏得華盛頓特區共和黨總統初選

印度遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙巴西介入

不必再害羞露乳！日本「泡湯專用毛巾」問世　她為乳癌友人設計

日本最高齡皇室成員住院　出現輕微腦梗塞

日伊豆海域鮪釣漁船觸礁　1人墜海下落不明

強硬喊話以色列、哈瑪斯停火！　賀錦麗：協議就擺在桌上

統一獅331主場開幕戰　傳奇洋將賀亮德、吳佳榮開球

見面就要給8000！他曝包養甜心內幕　遇「酒國昆凌」真錢換假愛

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

杜汶澤「來台後不務正業」時隔6年接戲！　首部台劇演反派

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

國際熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

把她的臉刺在身上　性感女模無套讓男粉上

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

北海道利尻山雪崩　1死1重傷

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

幫派作亂！海地爆大越獄　監獄近4000囚剩不到百人

老公出軌　印尼人妻趁他睡著持刀斷根

重機網美遭7男性侵　西班牙、巴西外交部介入

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋

更多熱門

相關新聞

裸湯不再害羞！日本「泡湯專用毛巾」問世

裸湯不再害羞！日本「泡湯專用毛巾」問世

許多人到日本旅遊泡溫泉，對於一私不掛進入大眾裸湯感到害羞、不自在。一名日本女子因為好友開刀後在泡湯時羞於坦胸露乳，設計出一款可以溫泉浴場專用毛巾，掛在頸部就能遮在胸前，泡在溫泉裡的時候則可以綁在頭上變成頭巾使用，讓乳房曾開過刀的患者等族群可以不再介意他人眼光，相當熱銷。

日本最高齡皇室成員住院　出現輕微腦梗塞

日本最高齡皇室成員住院　出現輕微腦梗塞

日伊豆海域漁船觸礁　1人墜海失蹤

日伊豆海域漁船觸礁　1人墜海失蹤

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋

北海道利尻山雪崩　1死1重傷

北海道利尻山雪崩　1死1重傷

關鍵字：

日韓要聞日本雪崩北海道

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面