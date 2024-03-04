「酒國昆凌」重出江湖　富商煞到下場慘

▲有「酒國昆凌」之稱的張嘉渝曾騙富商數千萬元遭判刑，最近又重出江湖。



圖文／鏡週刊

曾詐騙富商數千萬元的「酒國昆凌」張嘉渝，最近重出江湖，加入剝皮集團，並透過包養網與一名台商交往，她自稱是前台中市議長張清堂的乾妹、群園集團總裁呂崇民兒子的前女友，藉此取信被害人，之後以母親住院等理由要台商掏錢，還假冒呂的兒子傳訊請台商墊錢照顧前女友，陸續詐騙數十萬元，因墊款未還，台商發現被騙，憤而報警提告。

台商保羅（化名）今年初在Sugarbook及「甜心寶貝包養網」尋求包養對象，沒想到卻遭一連串坑騙。他說，每次花了2,500元到8,000元的見面費，多數赴約的不是照片裡的美女，好不易本人露面，花了2萬元性交易，對方卻不願有過多牽扯，讓他覺得跟嫖妓差不多，只是較貴。

▲包養網Sugarbook被剝皮代聊集團入侵，不少網友慘遭詐騙。

總算，他遇到了一個外貌堪稱極品，性交易後願意繼續交往的女孩，保羅以為找到春天，沒想到這個自稱「張嘉渝」（本名沈淑欣）的女孩，曾以「酒國昆凌」名號涉及詐騙。2015年，沈女勾結擔任組頭的林姓男友，設局誘使每月花15萬元包養她的王姓富商，掉入網路賭博陷阱，加上謊稱欠債、夥同閨密放高利貸等手段，短短4個月讓富商損失4千萬，全案因達成和解，沈女被判刑1年，緩刑兩年。

張女告訴保羅，她曾與台中群園集團總裁呂崇民的兒子John論及婚嫁，雖然最後無法在一起，但呂至今仍很疼她，還說前台中市議長張清堂看著她長大，是她三哥，保羅頓時覺得，若透過張女與這些中部政商界大人物結識，多花點錢也划算。

▲台灣甜心寶貝包養網內皆看不清女方真面目，須加好友才能進一步接觸。

2月1日深夜，張急電保羅說，癌末的母親要轉住安寧病房，需要25萬元現金，還要求保羅「刷卡換現金」，在張女的淚水攻勢下，他被騙了25萬元；但後來張女盜刷他信用卡，又要求保羅花10萬元到牛郎店捧她弟弟場遭拒，於是張女假冒呂崇民兒子JOHN（化名）發簡訊給保羅，希望他代墊15萬讓張女應急，自己會還錢的。

▲被害人保羅（圖）誤入愛情陷阱，損失數十萬元。

保羅說，叱吒黑白兩道的「少年董」呂崇民的兒子開金口，怎麼能不賣面子，當下匯款到指定帳戶，最後發現被騙，2人鬧翻，張女倒打一把：「你跟很多女生聊，為什麼要假裝對我認真？」甚至自爆好幾個在包養網跟保羅聊天的女生，其實都是「代聊公司」的人。

▲保羅不滿張嘉渝對他詐騙，已向台中市警局第四分局（圖）報案提告。

原來，真正與他聊天、傳訊息的都是代聊公司的內勤員工，真正赴約另有其人，且之後見面費、上床費都得跟代聊公司分潤，此外，保羅已經在2月中旬到台中市警局報案提告，同時也提醒到包養網尋歡的人要小心，以免成為剝皮妹及代聊公司眼中的肥羊。

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