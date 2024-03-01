行政院核定桃園捷運棕線！紓解北桃通勤　拚2032年通車

▲桃園捷運棕線傳捷報，行政院核定綜合規劃。（資料圖／桃園市府捷工局提供）

記者李姿慧／台北報導

行政院於今(1日)核定桃園捷運棕線綜合規劃，路線自桃園火車站到台北捷運迴龍站，經費456.49億元，經費增加260.9億元，中央整體負擔238.42億元，交通部表示，目標綜合規定核定後8年通車，也就是以2032年通車為目標。

桃園捷運棕線計畫路線由桃園市區桃園火車站沿台1省道，直接連結至台北捷運迴龍站，計畫總經費456.49億元，中央負擔238.42億元，桃園市政府負擔218.07億元。行政院核示經費分擔原則，計畫經費較可行性研究經費增加260.9億元，其中輕軌系統改為中運量系統增加81.21億元、部分高架路段改地下化增加111.78億元及物價調整增加67.91億元，中央與地方共同分攤。

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桃捷棕線目標2032年通車，屆時預估可紓解城際通勤交通擁擠，交通部表示，未來可與機場捷運、捷運三鶯線延伸八德及台鐵等軌道運輸，分別服務桃園市往來台北都會區內不同區域之旅運需求，同時配合行政院TPASS政策推動，將帶動捷運沿線朝向大眾運輸導向發展。

交通部表示，該計畫後續辦理事項，包括本路線地下化工程採潛盾工法興建，由於國內潛盾廠商之量能，請桃園市政府應注意營造相關市場之胃納量，避免類似工程案件同時提出導致招標案流標之狀況。

另桃園市境內正進行或規劃中之軌道建設眾多，交通部表示，已請桃園市政府應妥善規劃分配各年度所需經費，並足額編列預算，以確保工程如期如質推動；並請桃園市政府應積極培養本路線公共運輸運量，俾利捷運通車營運；至於2端點站分別將銜接桃園綠線捷運、台鐵桃園站及臺北捷運迴龍站等處，相關轉乘設施及導引標誌，也請桃園市政府應妥善規劃安排，確保轉乘明確性及便利性。