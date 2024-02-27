追查蘇丹紅辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

▲嘉義縣衛生局追查問題辣椒粉流向違規豬肉乾全數下架 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局接獲臺中市食安處通知，指出新北市保欣公司出貨給金安記食品廠之紅辣椒粉，檢出禁用之蘇丹色素-蘇丹三號20 ppb，所製得之「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉乾」流入市場，衛生局第一時間啟動稽查，將違規產品全數下架，勒令不得販售。

衛生局指出，本次下架的豬肉乾產品為100包香辣豬肉乾（有效日期2024.10.20），及10包香辣豬肉乾（有效日期2024.10.16），合計110包共7公斤流入嘉義縣食品中盤商，現已停售。

衛生局進一步表示，苗栗縣政府衛生局查獲縣轄內「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，檢出蘇丹色素-蘇丹三號紅辣椒粉，製成菜䔕餅及白胡椒棒，經確認下游業者清單，違規產品並未流入嘉義縣轄內食品業者。

衛生局長趙紋華說，食安事件發生後，為即時保障民眾安全，衛生局配合中央及外縣市通知，立即將問題食品稽查下架。也主動針對縣內辣椒粉工廠進行查核，未發現違規情事。

如果出現最新流向資訊，衛生局將在第一時間前往稽查或抽驗，防止問題產品流入市面，民眾如果購買到問題產品，請立即停止食用，並攜帶商品及發票至原購買店家辦理退貨。