「拿掉小孩」不然會死！孕婦崩潰求助台大醫　結局大逆轉

▲心臟病權威醫師勸「拿掉小孩」，施景中仔細檢查後翻轉結果，孕婦最終順利產子。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

台大醫院婦產科醫師施景中在FB分析一起案例，表示過去曾接到一名孕婦，被一位心臟病權威醫師建議拿掉小孩，否則會有性命問題。但是在施景中與同院心臟科專家的分析下，認為其實沒有那麼嚴重。最後，該名孕婦順利地生下小孩，而施景中也表示「權威不一定對，我也要時時警惕，別變成另一個權威」。

台大醫院婦產科醫師施景中發文表示，去年有一名孕婦在懷孕初期的時候求診，該名孕婦表示，自己先前在國內另一家享有盛名的大型醫院，由另外一位成人心臟病的權威，斷言孕婦有肺動脈高壓，建議孕婦要把小孩拿掉，甚至直言「如果繼續懷孕下去會死掉」。

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十分崩潰的孕婦後來找到施景中，表示結婚2年，好不容易有個小孩，自己真的不想要放棄。而在看完孕婦帶來的超音波報告後，施景中就直接對孕婦表示「妳很好，不用擔心，沒有糟到必須要把小孩拿掉」。

而為了避免自己誤判，施景中醫師也找到專門看「成人先天性心臟病」的專家盧俊維教授，並且幫該名孕婦安排了檢查，檢查結果則是再次證實施景中的看法。

最後，這位孕婦在一個半月前順利產子，日前更在母親的陪同下，來台大掛門診找施景中，目的就是希望找施景中一起與他們全家人拍張照片。

為此，施景中也感嘆的表示「權威不一定會對，我也要這樣來時時警惕自己，不要變成另外一個權威」，而他也坦言非常慶幸，在自己的建議下，順利地讓這個小孩健康的誕生在這個世界。

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