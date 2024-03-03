《台灣天使》AV下架！片商急刪除「專屬女優田井虹」官網頁面

▲Tiny的AV毛片遭外流。（圖／翻攝IG／Tiny Lu）



記者施怡妏／綜合報導

台灣網紅Tiny Lu（胎尼）以藝名「田井虹」進軍日本AV界，近日卻爆出與片商FALENO STAR發生糾紛，拍攝的毛片遭到外流、上架販售，且至今連片酬都沒拿到，如今新作《台灣天使》被下架，片商也從官網移除她的專屬頁面，X官方帳號也拿掉田井虹的資訊。

Tiny以「田井虹」的藝名進軍日本AV界，作品曝光以後，瞬間掀起大量討論，不過，Tiny卻控訴，AV拍完以後，她在審片的過程中，有要求刪除部分片段，沒想到現在預告片上架，要求刪除的片段卻出現在其中，讓她感到十分生氣。

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爭議爆出後，FALENO將田井虹的專屬女優頁面移除，實際點進官網查詢，頁面顯示「找不到網頁」，就連FALENO的X官方帳號，也查不到田井虹的資訊。

▲專屬女優頁面遭移除。（圖／翻攝自Faleno官網）

AV達人「一劍浣春秋」也納悶，「明明是重點作品，卻在首賣的時候突然下架好像沒這回事怎麼想都很奇怪吧？這到底怎麼回事？」之前有提到Tiny跟FALENO合作可能不太愉快，因為Tiny很重視這支作品，包括導演、男優、拍攝內容等等都有要求，「也許FALENO STAR會修改完後再上架，也或許認賠放棄這支作品，可惜了」。

Tiny也在IG分享最新狀況，目前還在等待公司的回應，原本日本的作品已排好3、5月各上一部，如今只能暫時停擺，「但目前一切未知，若有最新消息會跟大家分享！」雖然出道作品遇到毛片外流的插曲，但Tiny表示能夠由喜愛的導演拍攝出道作品，還是很感激，「我還是覺得此生無憾啦～」

▼Tiny還在等待片商回應。（圖／翻攝自Tiny IG）

