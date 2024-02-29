田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

▲Tiny進軍日本AV界。（圖／翻攝自Tiny IG）



記者施怡妏／綜合報導

胎尼（Tiny Lu）是台灣女網紅，昨（28日）無預警宣布，將以藝名「田井虹」進軍日本AV界，預告片中也揭露，她將交手的其中一個對象，就是有「暗黑周杰倫」之稱的日本男優東尼大木，一名女鐵粉表示，3年前Tiny就跟東尼大木拍過MV，並認證Tiny是「真奶」。

「恭喜我的女神Tiny在日本FALENO以專屬女優出道了！」女粉絲在Dcard興奮發文，終於看到女神在日本出道了，合作的對象還是Tiny最喜歡的男優東尼大木，其實Tiny早在3年前就曾與東尼大木一起拍MV，Tiny在MV中穿上學生制服，比基尼，大方秀出性感好身材。

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▲▼Tiny曾出演東尼大木的MV。（圖／翻攝自YouTube／TONY BAND）



女網友也PO出日前在「TSE台灣寫真博覽會」與Tiny的合照，並強調Tiny沒有進場維修，「她的奶真的是好看到像假的，根本整形模板，難怪會被誤會是假奶，多好看就自己去找吧」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「絕對支持」、「可愛美乳超頂阿」、「預告感覺不錯」、「真的是頂級，造福人群」、「她在妳旁邊好小隻好可愛喔」、「恭喜啊，日本團隊專業多了」、「終於等到了，剛看預告也太讚了吧」、「不是不能露點，是只能在日本露點」。

▲Tiny貼出合照。（圖／翻攝自Tiny IG）



事實上，Tiny在IG發文，「很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾」，之所以會對AV產業感興趣，是因為2016年認識了日本男優東尼大木，並貼出兩人當時的合照，Tiny依偎在東尼大木的身上，東尼大木則使出「摸頭殺」，親暱摸了Tiny的頭，可見兩人的好交情。