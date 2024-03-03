2陌生年輕人進超商怪怪的　屏東2村長1鄉代尾隨...逮到詐欺車手

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉新東村2日中午出現兩名陌生年輕人，行為怪異，被正在泡茶的新園鄉民代表陳陳春日、新園村長鄭智文、新東村長陳威宏3人發現，尾隨跟蹤到一家超商，目擊是車手取款，趕緊報警，警方迅速趕到，合力將他們逮獲，起出贓款50萬元等物，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。

▲東港警分局員警逮獲車手、起出贓款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，新園鄉楊姓鄉民日前因參加網路股市投資，對方以高獲利零風險鼓吹加入，因假日無法匯款，詐騙集團佯稱派員前往提取所加碼投資的新臺幣30萬元，雙方約定於2日中午在一家超面交。

新園鄉民代表陳陳春日、新園村長鄭智文、新東村長陳威宏3人正在庄內泡茶，看到有2名非村民年輕人穿著怪異服裝在庄步行，行跡可疑，經尾隨至超商後隨即通報轄區新園分駐所，警員甘琅升、高煜程獲報後立即前往超商，當場查獲面交取款的韋姓（中國籍來台依親）及黃姓詐騙車手，現場查扣證物手機3支、偽造識別證3張、識別證套14只、偽造存款憑證2張及背包內裝有新臺幣50萬元銀行紙袋(別地收取款項)，訊後依法送辦。

東港警分局長林志弘非常感謝新園鄉陳代表及2位村長機警發現可疑，協助警方查獲詐騙車手，義行可佳。由於詐騙集團常以高額獲利等字眼招募無業年輕人擔任面交車手，稱工作內容只需幫公司代收貨款、收取投資資金等，前往指定處所與被害人進行面交，用以取信被害人。呼籲投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。