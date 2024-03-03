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社會 社會焦點 保障人權

證件照差很大！女移工裝大媽「瞎掰做醫美」...逾期居留10年

▲▼逃逸女移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女移工騎乘註銷車牌的機車，遭員警攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名35歲越南籍女子騎車違規遭到警方攔查，因證件照片與本人落差太大，她原想以友人證件蒙混過關，因此瞎掰稱去醫美：「這裡我有開刀」、「臉部還有拉起來」，結果被員警識破是逾期居留超過10年的逃逸移工，警方訊後依法移請高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山分局員警1日下午3點多執行巡邏勤務，行經建國路三段、青年路二段路口時，發現一名越籍女子騎乘的機車車牌遭註銷，員警立即將她攔下，並查證女子的身分，發現女子提供的證件與本人差很大。

▲▼逃逸女移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女子提供的證件與本人差很多，她稱去做醫美「臉有拉起來」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼逃逸女移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

越籍女子慌張急辯她去做醫美，「這裡我有開刀的」，並將頭髮往後梳理告知警方「臉部這邊還有拉起來」，企圖博取員警信任。不過員警從證件資料來換算年齡後，不相信眼前妙齡女子已經45歲，但女子仍堅稱去做醫美變漂亮。

最後員警帶女子去移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，女子見無法瞞混過關，才坦承在台逾期居留超過10年，並持友人居留證。警訊後依違反入出國及移民法，將女子移請高雄市專勤隊遣送回國。

▲▼逃逸女移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方訊後依法將女子移請高雄市專勤隊遣送回國。（圖／記者許宥孺翻攝）

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