台南賓士轉彎失控！逆向卡分隔島　駕駛酒測值0.65慘了

記者林東良／台南報導

台南市一名33歲杜姓男子2日凌晨酒後開著賓士車，行經中西區西門路與尊王路口時，疑因轉彎失控衝上中央分隔島上，整輛車逆向右前輪卡在分隔島上，市警二分局警方據報到場，杜男沒有受傷，惟酒測值高達0.65毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。

▲杜姓男子酒後開著賓士車，凌晨駕車行經中西區西門路與尊王路口時，衝上中央分隔島上。（圖／翻攝自記爆料網）

▲賓士車疑因轉彎失控衝上中央分隔島上，整輛車逆向卡在分隔島上。（圖／記者林東良翻攝）

市警二分局指出，3月2日凌晨2時22分許獲報，台南市中西區西門路與尊王路口發生自撞之交通事故，經員警到場發現33歲杜姓駕駛人，疑因酒後駕車轉彎時失控自撞分隔島，除車損外並無受傷。經當場實施酒測，杜男酒測值超過標準值（0.65毫克），初步了解，杜男在路邊攤喝了3杯威士忌，準備開車從中西區回南區時肇事，全案依涉嫌公共危險罪移送偵辦。

二分局警方指出，二分局2024年迄今已取締酒後駕車之違法違規計80件，也讓酒駕肇事案件較去年同期減少5件，降幅達50％，對酒後駕車之惡行也將秉持零容忍態度持續加強取締，也呼籲民眾切勿心存僥倖，以免違法違規遭重罰甚而影響道路安全。

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