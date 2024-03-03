超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…會車還是撞了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子駕駛轎車於果菜市場內逆向行駛，對方來車見他沒關後車門就上路，狂按3次喇叭向他示意，不過男駕駛沒有停下，果不其然，會車後就發生擦撞。警方表示，男駕駛涉嫌逆向行駛、未關閉車門危險駕車，最高可罰3萬7800元罰鍰，並吊銷架這、吊扣車牌6個月。

▲超狂三寶忘關車門就開上路。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路流傳一段行車紀錄器影片，畫面中指出地點位於高雄果菜市場，一名超狂三寶忘關後門直接撞來車。畫面中可見，一部轎車駕駛忘了關左側後車門，車門敞開直接行駛上路，對向駕駛連按他3次喇叭，轎車駕駛都沒意會過來，直行後便撞上對向來車。

▲▼駕駛忘了關車門，左側車門敞開行駛，並逆向行駛與對向車發生擦撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區三民二分局證實，這起事故發生在2月22日上午9點多，不過當天該時段未接獲民眾報案。經查，轎車駕駛逆向行駛，恐違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

另，未關閉車門危險駕車，恐違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，肇事者另吊銷駕照並吊扣車牌6個月。