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台南燈會哆啦A夢遭狂酸「哆啦惡夢」！黃偉哲親揭真相：童年很珍貴

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

「2024台灣燈會在台南」掀起熱潮，高鐵燈區、安平燈區讓民眾一飽眼福，自24日啟燈後每天都湧入大量人潮。不過，有網友發現，高鐵燈區內一處以經典卡通「哆啦A夢」為造型的花燈外型詭異，引發熱烈討論。對此，台南市長黃偉哲也出面緩頰，表示這是孩子們與父母齊心協力創作的心血結晶，希望多鼓勵孩子多元創作、享受創作過程。

2024台灣燈會在台南高鐵展區開展，展期共16天，規劃安平及高鐵雙展區，其中2月24日啟燈的高鐵燈區計展出300件以上光影燈藝作品，吸引不少民眾朝聖。不過有網友近日在臉書「路上觀察學院」PO出照片，一座以「哆啦A夢」為造型的花燈外型略顯粗糙，五觀看似不太協調，與原版有些許差異。

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▲一座「哆啦a夢」花燈引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲一座「哆啦a夢」花燈引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

畫面一出，不少網友紛紛開酸「這燈會看完可能會做惡夢」、「這是哆啦惡夢嗎」、「別騙人了這隻是青蛙」、「可能是走散多年的兄弟」，不過也有網友緩頰，「這是眾多優秀民間團體中國小朋友的作品，我覺得已經比我厲害了」、「這是國小生作品展區，所以還希望大家多給小朋友們鼓勵，國小的小朋友可以做這樣的大作品，已經很厲害了」。

對此，黃偉哲也現身留言區，表示這是台灣燈會高鐵燈區「競賽燈區-親子組」的作品，「是孩子們與父母齊心協力創作的心血結晶！童年很珍貴，我們鼓勵孩子多元創作、享受創作過程，因此此次競賽燈區，只要參賽都會展出。歡迎來台南賞燈，欣賞孩子們發揮想像力、創造的精彩作品。」

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