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大陸 大陸焦點 特派現場

《甄嬛傳》還在前10名！陸年輕人愛看「老劇」聽聲音也爽

▲▼《後宮甄嬛傳》新春馬拉松，最後一輪推出「跳過甘露寺」一鍵回宮特別版。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

▲《後宮甄嬛傳》在兩岸都有大量忠實粉絲。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸年輕人近年流行起看「老電視劇」，根據陸媒統計，2023年播放量最高的電視劇前10名之中，仍有兩部推出已超過5年的「老劇」，分別為2018年的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，以及2011年的《後宮甄嬛傳》。

根據《DT商業觀察》報導，大陸年輕人近年愛上看「老劇」，將這些帶著青春記憶的電視劇當成「電子榨菜」，陪伴他們的一日三餐。愛看老劇的網友們，還會一邊求推薦、一邊推薦別人，讓大陸各個影音平台的老劇再次受到關注。

統計顯示，2023年大陸播放量最高的電視劇前10名之中，冠軍為2023年1月播出的《狂飆》（只有一個平台可觀看），第二名為2018年播出的《知否？知否？應是綠肥紅瘦》（三個平台都可觀看），第八名為2011年的《後宮甄嬛傳》（兩個平台可觀看）。

▼大陸年輕人愛看老劇，甄嬛傳仍榜上有名。（圖／翻攝《DT商業觀察》）

▲▼大陸年輕人愛看老劇，甄嬛傳仍榜上有名。（圖／翻攝《DT商業觀察》）

《DT商業觀察》將推出5年以上的電視劇定義為「老劇」，發現優酷、B站（bilibili）兩個影音平台的前50部熱門電視劇中，也很大一部份都是老劇，其中B站有23部是老劇、優酷有15部是老劇。

優酷的熱播老劇中，前三名為《後宮甄嬛傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《人民的名義》；B站的熱播老劇中，前三名為《三國演義》、《外來媳婦本地郎》、《西遊記》。

進一步觀察還能發現，《後宮甄嬛傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《人民的名義》在優酷都是會員限定的，顯示用戶對這3部老劇的熱愛程度相當高。

▼優酷的熱播老劇中，《後宮甄嬛傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》都是會員限定。

▲▼大陸年輕人愛看老劇，甄嬛傳仍榜上有名。（圖／翻攝《DT商業觀察》）

報導認為，老劇會一直受到歡迎主要有3個原因，首先是出於懷舊的情緒，當年輕人在重溫老劇時，不僅在回憶那些「古早」的劇情，也在回憶那個電風扇不夠給勁、看電視還要和爸媽討價還價、作業還沒寫完的遙遠的夏天。

其次是出於對經典好內容的肯定，有網友表示不同的人生階段看《知否》都會有新的體會，還有網友把《甄嬛傳》的後宮爭鬥類比自己的職場打怪，用鮮明的角色標籤進行自我投射。

還有很多人從配角視角來解讀老劇，對老劇進行獨特有趣的二創，比如以蘇培盛的角度打開《甄嬛傳》、以綠萍的角度打開《一簾幽夢》，觀眾也樂於從不同的視角來反復咀嚼老劇，從中收穫新的樂趣和見解。

此外，也有網友表示，其實播放老劇根本沒在看，只是想聽聲音，「《甄嬛傳》聽聲音就夠了，畫面都在我腦子裡面了。」「一邊工作一邊聽《甄嬛傳》，聽到經典台詞臣妾做不到、究竟是錯付了、皇上駕崩就忍不住跟著喊。」「其實是新劇都太難看了，懶得踩雷，只好重複一直刷老劇。」

▼《知否？知否？應是綠肥紅瘦》由馮紹峰、趙麗穎主演。（圖／翻攝微博）

▲▼知否知否應是綠肥紅瘦。（圖／翻攝微博）

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