女店員遭塞紙條「慘叫雞、姦殺、棄山野」　警方抓到人了

▲新竹縣新豐鄉近日有不少人收到詭異紙條。（圖／翻攝自Dcard）

文／CTWANT

新竹縣新豐鄉近日有不少人收到詭異紙條，內容提到「「大姦殺」、「棄之山野」等，讓當地人人心惶惶。對此警方表示，嫌犯為一名患有精神疾病的6旬男子，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

原PO在Dcard發文表示，年輕女店員被陌生男強塞紙條，紙條內容提到「慘叫雞」、「黑豹」、「豹女」、「大姦殺」、「棄之山野」、「台灣之光，該放鞭炮」、「赤壁（大決戰）」，且也有其他店家收到。

不少人看完後發毛，紛紛留言「這個意思是姦殺預告嗎？看了讓人不寒而慄」、「之前內湖殺童案兇手也是被發現寫了很多相似內容的」、「這張感覺高機率殺人預告」、「最近要小心自身安全」、「如果屬實還真恐怖」。

對此，新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所所長第一時間在貼文下方回應，雖未接獲相關報案，但仍積極了解查證中，同時亦持續加強該路段巡邏安全維護，防制不法情事，確保民眾安全。

警方表示，經調查，是一名患有精神疾病的6旬男子不滿春節鞭炮聲，因此寫下詭異紙條，其家屬到案後也透露，男子平時有幻聽問題，紙條確實為男子所寫，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

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