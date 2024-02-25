現場畫面曝！養雞場老闆亂棒打死員工　家屬控「丟橋下棄屍」滅證

▲台南小年夜命案，謝男遭老闆亂棒打死棄屍。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市左鎮區一名謝姓男子，因離職後與林姓養雞場老闆有勞資糾紛，小年夜（8）日與林男談判，沒想到遭林男亂棒打死後，丟至橋下棄屍，家屬10日報案失蹤人口請警方協尋，警方16日找到謝男遺體，並逮捕林男以涉殺人罪偵辦，20日經台南地方法院裁定羈押禁見。

▲林男使用的凶器。（圖／記者林東良翻攝）

死者家屬今（25）日在爆料公社PO文痛訴「你把我爸殺了」，怒斥林男8日殺人棄屍，9日吃年夜飯找不到爸爸，10日去報警協尋，直到16日才找到遺體，尋獲時遺體臉部面目全非黏在一起、五官難以辨識，身體也已經腐爛長蛆，經解剖確認頸部遭人以鈍器打到骨折，手法相當兇殘。家屬指出，當警察找上門時，林男太太還稱大掃除而拔除監視器企圖滅證，且當死者遺體被發現時，林男還辯稱是他自己跌落橋下。

▲謝男遭棄屍地點。（圖／記者林東良翻攝）

警方指出，16日在謝男曾任職處所附近橋下，發現謝男遺體及其所使用之機車，初步調查發現死者頭部有傷痕，警方立即指示偵查隊及左鎮所成立專案小組，並報請台南地方檢察署指揮偵辦。

經調查，謝男生前服務公司的林姓負責人涉有重嫌，調查期間林男於19日帶同律師投案，警方隨後帶林男至案發現場搜索，於其工廠內發現染有血跡的木棍及犯案時之衣褲並扣案調查，全案以林男涉有殺人罪嫌移請台南地檢署偵辦，2月20日經台南地方法院裁定羈押禁見。是否有其他共犯，現由台南地檢署指揮偵辦中。