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剛交往2天！他「半熟蛋拌麵吃」　女友變臉喊分手

（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲剛交往2天的情侶因為飲食習慣不同而分手。（圖／翻攝自爆廢1公社）

圖文／CTWANT

用1頓飯認清1個人！一名男網友近日在臉書社團發文表示，他跟剛交往的女友一起去吃早餐，2人分別點好餐點準備用餐，沒想到他只是把半熟蛋攪拌在鐵板麵裡面吃，女友就對他怒吼，「這樣吃，很噁心，那我怎吃你的呢？還說我不尊重她。」最後更轉身離開，丟下一句分手。

男子昨（1日）在臉書社團 「匿名3公社」發文問「你們會因為吃甚麼而被分手嗎？」他表示，他才剛跟女友在一起2天，結果當天早上跟對方去吃早餐，他只是把半熟蛋拌在鐵板麵裡面吃，結果女友馬上怒吼，「這樣吃，很噁心，那我怎吃你的呢？還說我不尊重她。」

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當下原PO就回應，「妳不是也有點妳的早餐？」女友卻說，覺得他的鐵板麵看起來很好吃，所以她想吃，但是他把半熟蛋拌進麵裡，讓她覺得很噁心，還說不尊重她，也沒有跟她商量，於是丟下一句說要分手，而且還直接轉頭就走，連早餐錢都沒付，「認真的走，不是開玩笑喔。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「你好運了，不必養公主」、「一顆半熟蛋免去你以後的苦日子，超划算！」「一顆蛋讓你看清楚前女友的真面目也不錯啊！下一個女友會更好！」「那麼早就了解她，你要感謝她吧！」「那就滾啊，沒那個公主命非要得公主病，還末期」，但也有網友認為「不喜歡你的情況下，終於找到一個藉口了」、「除了神經病之外，我相信正常人大部份的行為都是遵循著思考邏輯、因果關係而行動的。所以背後肯定有原因，例如GG太小、荷包太空、遊戲輸了大冒險之類的。」

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