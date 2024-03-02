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社會 社會焦點 保障人權

台3線阿婆灣「1個月10事故」！　17歲少女載同學雙雙墜溪谷

▲▼ 嘉義少女無照騎車載同學，摔墜橋下溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義17歲少女騎車載同學行經台3線阿婆灣，摔墜橋下溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣番路鄉台3線318公里處2月29日發生車禍，1名17歲潘姓女子騎車搭載17歲吳姓女同學至阿里山遊玩，行經「阿婆灣」彎道時卻失控自撞，導致2人雙雙跌落橋下約6公尺深溪谷，分別受有雙手、左腳骨折，所幸送醫救治後並無生命危險。

本案發生在2月29日上午11時6分，17歲潘女載著17歲吳女從高雄北上後，沿台3線北往南上山方向欲至阿里山遊玩，行經著名的「阿婆灣」彎道時卻失控自撞路邊護欄，2人當場噴飛跌落橋下約6公尺深的溪谷，其中潘女受有多處擦挫傷、雙手骨折，吳女同樣多處擦挫傷、左腳骨折。

警消獲報到場立即將2人吊掛救起，送往醫院救治，其中潘女傷勢較重，仍在住院中，吳女則已出院，所幸皆無生命危險；初步調查潘女酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清，另潘女無照交通違規將依規定開罰。

▲▼ 嘉義少女無照騎車載同學，摔墜橋下溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於台3線彎道眾多，是許多騎士喜愛前往跑山試車的地點之一，但也釀成不少事故，2月份就發生10件交通事故，共14人受傷，警方也在去年1月份，於台3線305.8公里處啟用測速取締，2023年度取締987件，2024年初至3月2日止就有65件，可見違規次數之多。

▲▼ 嘉義少女無照騎車載同學，摔墜橋下溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔分局呼籲，因本轄山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛朋友要有速度管理的觀念，切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。

針對交通事故防止，中埔分局也會執行相關防制作為，持續加強重點路段測速違規舉發，另於該路段加強多點式攔查取締執法，並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上交通違規行為加強攔檢，以有效防制交通事故發生。

▲▼ 嘉義少女無照騎車載同學，摔墜橋下溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

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