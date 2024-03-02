　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不包含住宿…大學生1個月「多少生活費才夠」？PTT曝：1金額算低標

高教崩壞,高教,大學校園,大學生,高等教育（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

現在物價越來越高，民眾生活成本跟著增加。一名網友就好奇，如果大學生不算住宿費，單純只花生活費和交通費，需要靠家裡提供生活費，一個月要有多少才足夠？文章曝光後掀起討論，不少人認為1萬元是低標，「基本1萬吧」、「1萬以下生活會很刻苦」。

原PO以「大學生一個月生活費要多少？」為題在PTT發文，表示不少大學生都會外宿，但如果不算住宿費，單純以每月生活費加上往返家裡的交通費，每個月需要多少錢？他也強調，自己知道會有城鄉差距，六都和非六都的校區有價差，但仍好奇如果大學生沒有打工，由家裡提供生活費，每個人一個月會花多少錢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人認為1萬左右是標準，「一萬低標」、「在高雄，自己是一萬」、「8000到1萬吧，那時有打工賺個5千」、「以前一萬就用的很爽了…現在不知」、「一萬應該非常保守吧」、「現在應該至少要一萬，電鍋自煮的好辛苦」、「不含房租，9000不會很難活，通常學雜費都父母幫繳是還好吧」。

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

還有網友分享，「5000左右，主要當時宅+物慾不高」、「4000，生活就是上課宿舍、上課宿舍」、「我十年前讀大學，一個月是八千，吃飯回家還夠用，現在自己出來工作，一個月八千還不夠吃」、「我十年前在台北念家裡給我一個月五千，現在應該要加倍吧」、「兒子是現任大學生，我給他一個月生活費2萬元，然後自己都吃土」、「8000不含租房跟買教課書，10年前在台中還行」。

ET快訊
滴妹「罕同框放閃小5歲男友」！　當眾示愛
小S公公猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫嘆：有人一點症狀都沒
快訊／大谷翔平報喜訊後首出賽！　3打席全上壘
快訊／小姊妹搶救第10天　2人仍重度昏迷
小S公公許慶祥「醫生→股神」！　買鴻海賺到2戶帝寶
快訊／10縣市非常寒冷！最低探6度　要冷到明天
快訊／已婚少將當街激吻年輕妹　下場出爐
快訊／打滑自摔！　19歲男卡車底命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

天氣3階段變化！明回暖「下周二飆30度」隔天狂掉15度

快訊／11縣市低溫特報！最低探6度　要冷到明天

合歡山翠峰至大禹嶺開放通行 　昆陽以上霧濃視線不佳...小心行駛

不包含住宿…大學生1個月「多少生活費才夠」？PTT曝：1金額算低標

夜市1小吃「倒出來加熱」賣60元　他傻眼：還常有人排隊？

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

快訊／玉山降下冰珠「落地傳清脆聲」！氣象署：今白天有機會下雪

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

3月植樹月！林業保育署8.4萬株台灣原生樹種苗木免費送

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

天氣3階段變化！明回暖「下周二飆30度」隔天狂掉15度

快訊／11縣市低溫特報！最低探6度　要冷到明天

合歡山翠峰至大禹嶺開放通行 　昆陽以上霧濃視線不佳...小心行駛

不包含住宿…大學生1個月「多少生活費才夠」？PTT曝：1金額算低標

夜市1小吃「倒出來加熱」賣60元　他傻眼：還常有人排隊？

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

快訊／玉山降下冰珠「落地傳清脆聲」！氣象署：今白天有機會下雪

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

3月植樹月！林業保育署8.4萬株台灣原生樹種苗木免費送

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

警值班台值勤挨撞「1死1傷」　八堵分駐所設水泥防撞石墩

陸學者：中美兩國股市「兩極化」將是常態

「長髮芬芬」變蛇蠍女！　高雄男被騙買點數...她嗆認識竹聯

半夜下腹痛到哀嚎！黑貓守身旁「翻肚給吸」　溫馨喵療法感動千人

快訊／台南仁德瀰漫瓦斯味！施工不慎挖破管線　消防人員警戒

主張「審查NCC委員36天以上」　民眾黨立委：一定要審好審滿

必比登「麻辣臭豆腐」闆娘包包被偷　監視器畫面曝：她勾走的

高官多次違規「飲宴應酬球敘」　監院指「有損形象」糾正調查局

管碧玲PO文轟陸船翻覆案專報名稱　藍委打臉：態度傲慢、藐視國會

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

穿低胸上衣！男友急提醒「形狀很清楚」

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

8.5℃強烈冷氣團北北基大雨　明熱如夏、下週再變冷

抓到老公嫖妓「1原因才能舒壓」！全場傻：好髒

鳳山大書城宣布4月底熄燈　千人淚別

他23歲成立徵信社　幫孫生找到2歲時就離家的父親

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

23歲妹嗨整晚「下體腫成麵龜」！醫聽1習慣猛搖頭

即／好冷！氣象署發11縣市低溫特報

桃機買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

快訊／11縣市低溫特報！最低探6度　要冷到明天

吳鳳來台17年　評「台灣缺國際觀」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

更多熱門

相關新聞

滷蛋25元客嫌貴　老闆嗆「吃不起就滾」！網愣：4倍利潤

滷蛋25元客嫌貴　老闆嗆「吃不起就滾」！網愣：4倍利潤

去年因為缺蛋問題，導致蛋價上漲，不少早餐店更是將加蛋的價格調整為15元，有店家販售滷蛋一顆25元，遭到客人抱怨太貴，老闆怒嗆「吃不起就別吃，滾」，認為現今物價高漲，要大家評評理，滷蛋25元很貴嗎？貼文曝光，不少網友點頭直呼「25元太貴了，4倍利潤」。

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

年薪達474萬元卻淪「下層中產階級」

年薪達474萬元卻淪「下層中產階級」

他曝外食吃法「根本不會破百元」！網轟：30歲就三高

他曝外食吃法「根本不會破百元」！網轟：30歲就三高

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」　全場點頭

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」　全場點頭

關鍵字：

大學生生活費物價

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

穿低胸上衣！男友急提醒「形狀很清楚」

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

華岡校花「突破人生最大尺度」

台AV女優Tiny毛片內容曝光！

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面