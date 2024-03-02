不包含住宿…大學生1個月「多少生活費才夠」？PTT曝：1金額算低標

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

現在物價越來越高，民眾生活成本跟著增加。一名網友就好奇，如果大學生不算住宿費，單純只花生活費和交通費，需要靠家裡提供生活費，一個月要有多少才足夠？文章曝光後掀起討論，不少人認為1萬元是低標，「基本1萬吧」、「1萬以下生活會很刻苦」。

原PO以「大學生一個月生活費要多少？」為題在PTT發文，表示不少大學生都會外宿，但如果不算住宿費，單純以每月生活費加上往返家裡的交通費，每個月需要多少錢？他也強調，自己知道會有城鄉差距，六都和非六都的校區有價差，但仍好奇如果大學生沒有打工，由家裡提供生活費，每個人一個月會花多少錢？

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不少人認為1萬左右是標準，「一萬低標」、「在高雄，自己是一萬」、「8000到1萬吧，那時有打工賺個5千」、「以前一萬就用的很爽了…現在不知」、「一萬應該非常保守吧」、「現在應該至少要一萬，電鍋自煮的好辛苦」、「不含房租，9000不會很難活，通常學雜費都父母幫繳是還好吧」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



還有網友分享，「5000左右，主要當時宅+物慾不高」、「4000，生活就是上課宿舍、上課宿舍」、「我十年前讀大學，一個月是八千，吃飯回家還夠用，現在自己出來工作，一個月八千還不夠吃」、「我十年前在台北念家裡給我一個月五千，現在應該要加倍吧」、「兒子是現任大學生，我給他一個月生活費2萬元，然後自己都吃土」、「8000不含租房跟買教課書，10年前在台中還行」。