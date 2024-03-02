宅男變柯南！空姐童年霸凌惡夢　委託「復仇服務」呼巴掌

▲謝智博因不喜歡傳統徵信社用各種方式從客戶身上挖錢的作業模式，23歲時獨自創設立達徵信社。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立達徵信社執行長謝智博不到40歲，就已經是徵信業名人。他原是動漫宅男一枚，跟監、抓姦，讓他看盡人性不堪與醜陋，也看透行業險惡。曾經有前輩告訴謝智博：「做徵信業的就像馬桶一樣，著急的時候不能沒有你，拉完了就嫌你臭。」他23歲決定創立不坑人的徵信社，努力洗刷惡名，希冀有朝一日能成為福爾摩斯般的偵探。

立達徵信社創立17年，抓姦業務占四成，但更像是萬事屋，找上門的案子千奇百怪，例如趕走第3者、偶像傳信、幫助隱姓埋名的「夜逃屋」等，「就像梁山好漢、孟嘗君食客3千，不同案子由不同人負責，例如有夥伴畢業於北藝大，娛樂圈有人脈，就可以傳信給藝人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝智博（右）招聘員工喜歡找沒有相關經驗、來自各行各業的人，他不吝於教學，常常經驗分享。

要去除行業惡名，謝智博當然不是什麼案子都接，曾有小學生想花200元請他們寫數學作業被拒絕，還有高知識分子為錢淪為犯罪集團工具，想不開要買槍自我了斷，最終被謝智博勸退。

「我們有復仇服務，一個如同《黑暗榮耀》主角小時被霸凌的空姐，她漂漂亮亮的、有美滿的家庭，但只要想到小時候晚上就做噩夢，拜託我們賞那個女的兩巴掌，這我覺得OK！」怎麼衡量該不該接，謝智博心中有一把尺，坦言也曾私刑正義，一個未滿十六歲的女生被網友欺騙、性侵，還以不雅照威脅恐嚇，女孩不敢告訴爸媽，求助徵信社，「我請她一定要跟媽媽說，然後花5個小時查到這男生的所有資料，交給媽媽、警方做後續處理，後來我把男生約出來揍了一頓，他不是第1次，這個手法太卑劣。」

▲謝智博剛出社會時長相帥氣，曾被公司主管派去搭訕客戶要調查的對象，藉此捏造證據。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【職場人語】雞排攤車被偷 宅男轉職成徵信社調查員 徵信社業者謝智博專訪

【宅男變柯南番外篇】憑一張紙條 遠赴泰國找到失聯50年烈士家屬

【宅男變柯南番外篇】徵信社新生訓練第一課 便利商店隨機搭訕陌生人