秀美腿！賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

記者任以芳／綜合報導

大陸喜劇演員賈玲為了電影《熱辣滾燙》，從一口氣瘦了50公斤，圓潤身材變得緊實苗條。今（18）日賈玲也在自己社交平台官宣發佈熱辣蛻變歌曲《一切都來得及》MV，黃色低胸禮服，加上性感大波浪長髮，造型驚艷。

《一切都來得及》MV，瘦身前後的兩個賈玲隔空對唱，創意十足。瘦身後的賈玲身穿黃色禮裙，一頭大波浪的造型十分驚艷，腰身細緻，身型修長，皮膚白皙。畫面對比瘦身前的賈玲，穿著白色上衣，身形明顯圓潤。

▼ 賈玲瘦身成功，與過去自己一起對唱「愛自己」。（圖／翻攝 《一切都來得及》）

兩個賈玲由過去的自己和現在的自己進行對話，其中「過去的賈玲」受困於外界的評價和「大人的規則」，歌詞寫下「已經來不及做任何的改變了，那就這樣吧，下輩子再說。」

談及夢想，還是鼓勵所有人，不管如何，「一切都來得及，只要好好愛自己」，歌詞樸實打動人心。

據悉，該歌曲由賈玲演唱，賈玲、金燦燦作詞，錢雷作曲。賈玲也發文宣傳，「這是我寫的第一首歌，也是一直以來我最想說的：一切都來得及，記得愛自己。」

賈玲花一年時間減重，成功減去50公斤，變成一身腱子肉的拳擊手，整個過程也拍成紀錄片。MV前半段是賈玲還沒瘦的樣貌，許多鍛鍊幕後花絮，顯示減肥的過程最難是堅持，也很容易放棄。

當時全劇組都等著賈玲瘦下來，才能繼續後面的拍攝，她深知不能因為自己的問題，導致那麼多人的心血付之東流，咬牙撐過最痛苦過程，最終「瘦」成電影的角色設定。

賈玲超級毅力也成為電影最勵志的宣傳，加上劇情吸引人，截至目前全大陸春節檔期票房累積27億人民幣。

▼ 賈玲運動瘦身過程。（圖／翻攝 《一切都來得及》）



