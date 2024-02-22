嫁給12年閨蜜的哥哥「友情破裂」　她心寒：我是奴隸？一票卻不挺

▲原PO因為懷孕而結婚。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「原來再久再堅固的友情，碰到親情利益都會變自私。」一名女網友發文表示，她有個認識12年的閨蜜，因為「她常在我面前講她哥的好話，所以一時糊塗就開始交往」，並在2個月後懷孕、決定結婚，只是婚後，她卻覺得閨蜜行為讓她寒心，如今也動了離婚的念頭。

女網友在「匿名公社」上，以「千萬別跟閨蜜成為家人」為標題發文，提到她的小姑是和她認識12年的閨蜜，當初就是因為對方牽線，她才和閨蜜哥哥交往。回憶起當時狀況，雖然她覺得閨蜜哥哥的長相一般，且沒什麼錢，但「她常在我面前講她哥的好話，所以一時糊塗就開始交往，交往2個月後不小心懷孕了只能結婚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「婚後她們一家子的真面目都露出來了。」原PO透露，老公婚前每個月都會給媽媽1萬元，但她因為不同意老公婚後繼續給錢，所以「她們母女就懷恨在心，開始找我麻煩，一下要我打掃，一下又要我洗碗」。

原PO直言，她平常也要上班，下班就只是想躺一下，結果又被叫去洗碗，「誰會爽？」她也認為自己是嫁給老公，不是嫁到他們家，「我是奴隸嗎？」過年期間，因為她實在忍無可忍，於是初二便拉著老公回娘家，並一路住到初五，怎料「回到家後那位閨蜜小姑居然跟她媽開口罵我」。

原PO也認為，「我老公也他X的沒用，連自己老婆也保護不了，一句話都不敢回」，因此她就威脅對方，要是不願意和她一起住娘家，那兩人就離婚，只是「他居然說讓他想一想」。

原PO最後也說，現在最壞的狀況就是離婚，反正她並不是真的很愛老公，而且小孩生下來後，爸媽也會幫忙養，「只是那位我12年的閨蜜小姑，讓我很寒心，原來再久再堅固的友情，碰到親情利益都會變自私，而我居然跟這種人當了12年閨蜜，真是瞎了眼」。

不過貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小孩生出來爸媽會養？嗯你爸媽真可憐」、「這是一個半斤八兩的故事」、「離婚了啊，你覺得不用幫忙，別人也沒義務伺候你，回家當公主就好」、「你自己很有問題耶，趕快離婚，放你老公自由」、「你自己看起來也很有問題，你才是爛閨蜜吧」。