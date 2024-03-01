雲林街頭警匪追逐！　斗六警車帥氣包夾...通緝犯狼狽落網

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（29）日中午發生警匪追逐事件，2輛警車在市區包夾攔截一輛黑色休旅車，警車帥氣逆向截車超帥氣，響亮鳴笛聲引起民眾好奇圍觀，民眾錄影PO網並上傳社群。警方表示，當時為副駕駛座謝姓男子開門逃逸遭，警員追上壓制，查核確實為通緝犯，全案偵訊後將謝依毒品通緝案移送歸案。

▲謝姓毒品通緝犯下車即狂奔逃逸，不敵警員體力遭壓制在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日中午斗六警分局2輛警車在鬧街上當場逮埔通緝犯，過程被路過民眾錄影上傳社群。斗六警分局今（1）日說明，斗六派出所員警於2月29日中午時分執行巡邏勤務時，於市區發現一輛黑色自小客車形跡可疑，當下除一面尾隨外，同時通報線上警網協助攔截圍捕，最後警方在鎮北路與北平路口共同將該輛自小客車攔停。

▲雲林斗六警分局2輛警車於鬧區圍捕通緝犯。（圖／民眾提供）

詎料該車副駕駛座一名男子，下車後迅速從一旁防火巷徒步奔跑逃逸，員警見狀追趕，男子不敵警員體力，不到百米即追上並壓制在地。經查證該，狂奔逃逸的謝姓男子(40歲)為毒品通緝犯，警員當場予以逮捕，另查該自小客車駕駛為林姓男子，與謝男為朋友關係，全案偵訊後將謝男解送雲林地檢署。

▲謝姓毒品通緝犯下車即狂奔逃逸，不敵警員體力遭壓制在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局分局長黃念生表示，警方將持續加強治安熱點巡守，主動查緝及防治不法事件發生，也呼籲民眾如果發現可疑人事物或不法情事，可即時通報警方到場查處，警民攜手合作打擊犯罪，共創良好治安環境。

▲斗六警分局2輛警車在鬧街上當場逮埔通緝犯，過程被路過民眾錄影上傳社群。（圖／民眾提供）

▲全案警詢後將謝男依毒品通緝案移請台灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）