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2024南區就業博覽會職缺逾1.2萬　10日成大熱鬧徵才

▲「2024南區就業博覽會」將在成大登場，自3月7日至9日接連3天舉行48場企業徵才說明會，3月10日上午10時至下午3時現場徵才。（圖／記者林東良翻攝）

▲「2024南區就業博覽會」將在成大登場，自3月7日至9日接連3天舉行48場企業徵才說明會，3月10日上午10時至下午3時現場徵才。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

南部年度企業徵才重頭戲「2024南區就業博覽會」將在國立成功大學陸續登場，參與徵才企業數多達264家，自3月7日至9日接連3天，將舉行48場企業徵才說明會，3月10日上午10時至下午3時現場徵才。

當天將在光復校區中正堂、雲平大道、學生活動中心前廣場、雲平大樓西側廣場（近榕園）設置超過350個攤位，預計提供超過12000個工作機會，包含非理工科系4000個職缺。

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「2024南區就業博覽會」由成大與南部10所大專校院攜手合辦，不僅提供應屆畢業生求職平台，在校生也能提早瞭解就業市場趨勢。3月10日活動當天，現場徵才有企業攤位徵才、國考諮詢、法國留學諮詢、履歷健檢等活動，預計徵才的產業類別包含：光電半導、電子電機、電腦網路、製造、金融等。

伴隨人工智慧議題持續升溫，企業追求「永續」、「數位」雙軸轉型，求才目標更看重員工懂得解決問題、擅長跨域溝通，以及與AI協作的能力。

因應數位發展浪潮，成功大學於2024年2月19日開學日推出幫助學生接軌就業的新系統平台，目標提供在校生整合學習歷程與職涯探索，快速建立個人化自傳及履歷，提升未來準備就業競爭力。3月10日徵才現場，「NCKU FUTURE SUCCESS+ 個人化學職涯規劃系統」將推出成大學生專屬體驗活動。活動當天，成大在校生凡至聯合服務台D攤位現場完成系統體驗並填寫使用心得者，即可加碼參加「摸彩球抽禮券」活動。

3月10日現場徵才活動多元，徵才對象涵蓋國內外及各式人才。為強化求職者履歷的吸睛度並提高就業競爭力，主辦單位安排5位專業職涯諮詢顧問，為求職者進行一對一履歷健檢與修改服務。在高階人才與國際人才就業方面，亦特別設置專屬QR Code協助學生快速鎖定求才企業攤位求職。

協辦單位方面，成大產學創新總中心設攤推廣產業高階人才培訓計畫，提供博士人才就業諮詢及產學鏈結與產學合作諮詢服務，另外還有經濟部投資促進司（Contact TAIWAN）設攤輔導境外生留臺工作。

企業方面，聯華電子特別成立海外暨僑外專區，並邀請新加坡及日本廠主管及招募團隊前來，現場提供中、英、日文諮詢服務。李長榮化工響應綠色永續潮流，將招募大量跨領域技能且能提出解決方案的綠領人才。國巨則將求才目光投向大發新廠及橋頭科學園區的重點職務。更多資訊請詳見「南區就業博覽會官網」或「南區就業博覽會FB粉專」。

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