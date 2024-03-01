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大陸 大陸焦點 特派現場

中國招聘季開跑　薪資水準沒跟上職缺成長速度

▲▼中國大陸徵才,招聘。（圖／CFP）

▲重慶一場招聘會。（圖／CFP）

文／中央社台北1日電

農曆年後中國的招聘季拉開序幕，加上官方為改善失業率而推動的「春風行動」，求職市場上將陸續釋出職缺。然而對於求職者來說，在僧多粥少的情形下，競爭仍然激烈，薪資水準反而更低迷。

路透社報導指出，中國經濟情勢不佳，連帶使得就業難，不少求職者盼望在農曆春節後的企業招聘活動中，找到適合的工作。其中更不乏有人長途跋涉，參加了在不同城市舉行的多場招聘會。

相較於去年年初仍受到COVID-19疫情的影響，今年中國的經濟開局相對好上不少，而且企業招聘活動也更為熱絡。與此同時，中國人社部於1月下旬宣布，至4月上旬，將在全中國展開「2024年春風行動」，預計提供3000萬個就業職位。

雖然求職市場看起來蓬勃與充滿希望，然而中國青年失業率仍居高不下，「有工作」與「理想的工作」之間仍有差距，因此就業競爭仍然激烈，企業主即便釋出職缺，卻因為求職者眾而使得薪資成長幅度有限。

▲▼中國大陸徵才,招聘。（圖／CFP）

報導引述中國的招聘平台之一「智聯招聘」的數據顯示，在農曆春節假期結束後的首週，刊登招聘公告的企業數量比去年同期增加了45%，然而需求並沒有轉化為更高的薪資，平均只上漲了3%。

針對這樣的成長數字，分析指出，顯示目前中國就業市場仍是雇主市場，且由於經濟復甦情形仍相對疲弱，因此今年的就業市場的復甦情形可能會相對溫和。

而在經濟復甦不如預期的情形下，不同行業的薪資水準也呈現幾家歡樂幾家愁的情形。報導引述一名在北京參加招聘會的飯店人力資源經理表示，今年的薪資可望較去年高出3到4成，然而也有房地產業者透露，業界陷入困境，多處都在裁員，就算有調整薪資，也只有「小幅上漲」。

除了民間企業，公務員也面臨類似個情形。一名甘肅省蘭州當地的公務員就表示，因為地方政府面臨債務壓力，使得獎金被削減，導致年薪減少了1/5，「這可能是新常態」。

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