　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大谷翔平「不說老婆是誰」　網見原因秒懂：完全不想露臉

網搜小組／劉維榛報導

229晉升成人夫的球星大谷翔平，至今仍對妻子身分保密到家，外傳嬌妻是前日本女籃國手田中真美子，但大谷只回應「她是一個非常普通的人」，且強調「沒有必要說」、「不說也可以」。對此，鄉民也點頭直言，「一公布女生身分，就別想有平靜的生活」、「都說是普通人了，說了你也不知道沒意義」。

一名網友在PTT以「大谷翔平昨天為什麼不公布新娘名字」為標題發文，他納悶直呼，大谷翔平在IG宣布結婚，但只說是日本女性，「為什麼不直接說是誰？以後一樣都會知道阿？是不只一個女朋友？還是有其它隱情？」

底下網友熱議，「講白了，女生就是夠低調夠會忍才能修成正果」、「話不說死，給大家自行想像詮釋的空間呀」、「我老公保護我錯了嗎」、「怕日股大跌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友也秒懂曝原因，「女方會被挖出所有可挖的訊息，也會被拿出來比較，除非是名人且打算繼續活動，不然只是一般人或過去算公眾人物，之後職業變大谷老婆，公開就沒什麼必要」、「都隱退刪IG了」、「都說是普通人了，說了你也不知道沒意義」、「一公布女生身分，就別想有平靜的生活」、「從出生開始到結婚所有人生會被仔細檢查，比如有沒有在學期間當太妹覇凌別人」、「若真的是那位籃球員，人家準備要做全職家庭主婦，完全不想露臉」。

外傳「大谷太太」是27歲日本前籃球運動員田中真美子，身高180公分、畢業於私立名牌大學，被鄉民封為「日本王祖賢」，巧合的是，大谷早在2023年訂婚，而田中真美子也在去年突然引退，同時刪掉IG帳號，被認為是遠赴美國，陪伴大谷專心練球。

對於妻子真實身分被傳得沸沸揚揚，大谷仍對另一半給予極力保護與寵愛，只透露「沒有必要說」、「不說也可以」、「她是一個非常普通的人，一個很普通的日本人」，還要求媒體勿以採訪驚擾女方。

▼大谷說，沒有必要公開妻子的身分。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
認屍領到一張紙　媽媽獨養3孩…兒奪2命再被撞死
快訊／李長榮化工油槽「油漬坍塌」　1人遭活埋
台62執勤被撞死　巡路員爸爸哀痛：沒辦法啊
華航機票最低72折！　下殺3519元
月台等車突墜落！　遭新自強號當場撞死
華岡校花解禁！　突破最大尺度
快訊／回派出所招魂　所長列隊潰堤：昱鴻勤務結束，一路好走！
偷車狂飆奪2命　34歲男遺體推出殯儀館

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打電話「沒先傳訊息」　他接N遍後拒接了！一票也怒：超無言

華航機票下殺72折起　短程線最低3519元

2024南區就業博覽會職缺逾1.2萬　10日成大熱鬧徵才

零用錢1個月500！16歲妹想買包「求輕鬆工作」　一段話被酸爆

看不出阿本的真實年齡！「19歲帥照」讓一票直呼：都沒變

接小孩放學遭開單！他酸「警多缺業績」...網罵爆：違規還大聲

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　他PO文尋女失主！老司機洗版

疫苗保護力衰退！美建議65歲↑打第2劑XBB　疾管署3月中討論跟進

合歡山區路面恐結冰！　翠峰至大禹嶺路段不排除預警性封閉

大谷翔平「不說老婆是誰」　網見原因秒懂：完全不想露臉

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

打電話「沒先傳訊息」　他接N遍後拒接了！一票也怒：超無言

華航機票下殺72折起　短程線最低3519元

2024南區就業博覽會職缺逾1.2萬　10日成大熱鬧徵才

零用錢1個月500！16歲妹想買包「求輕鬆工作」　一段話被酸爆

看不出阿本的真實年齡！「19歲帥照」讓一票直呼：都沒變

接小孩放學遭開單！他酸「警多缺業績」...網罵爆：違規還大聲

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　他PO文尋女失主！老司機洗版

疫苗保護力衰退！美建議65歲↑打第2劑XBB　疾管署3月中討論跟進

合歡山區路面恐結冰！　翠峰至大禹嶺路段不排除預警性封閉

大谷翔平「不說老婆是誰」　網見原因秒懂：完全不想露臉

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜：請委員跟官員互相尊重

跳太用力「背心整件滑下」內衣當場走光！觀眾狂拍 嘻小瓜：沒人告訴我

00919爆近30萬張歷史天量　一表看今台股成交前10大

趙少康左手一大包！冰箱夾到動手術　骨科醫分析可能原因

打電話「沒先傳訊息」　他接N遍後拒接了！一票也怒：超無言

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

苦命母獨養3孩…兒卻奪2命再被撞死！心力交瘁認屍領相驗書

路邊發現2少女「屍體吊在樹上」　家屬控3男集體性侵：還拍下影片

快訊／李長榮化工油槽「油漬坍塌」　1人遭活埋...搶救畫面曝

1類型社區「每月貴到嚇死你」急脫手　內行搖頭：口袋要很深

阿公挑戰吃怪味雷根糖！ 讚「肥皂、臭雞蛋」還不錯

生活熱門新聞

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

嬤牽孫過馬路雙向全禮讓　27秒片曝光

同學夜市賣1小吃「月淨賺15萬」！他愣呆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

小一弟弟數學題「6+6=12」被畫X！

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

台鐵死傷事故！光復=富源行車中斷

半夜被男友「揉胸+脫內褲」她準備開戰！轉頭見1幕傻眼

韓國啦啦隊女神「IG藏動向線索」

全家花80萬追極光變「流浪團」！要求退款遭拒

過了229　3生肖財運爆棚

更多熱門

相關新聞

印尼少年辦婚禮　老婆竟是「好友的媽媽」

印尼少年辦婚禮　老婆竟是「好友的媽媽」

在現代社會中姊弟戀並不稀奇，而印尼近日一場相差20歲的姊弟戀婚禮更加引人注目，因為新郎娶的居然是自己好朋友的媽媽。

李雅英首度活動談大谷結婚說心碎

李雅英首度活動談大谷結婚說心碎

大谷太太不好當！MLB人妻曝夫人團恐怖規定

大谷太太不好當！MLB人妻曝夫人團恐怖規定

球評勸大谷「公開妻子身分」：別步上羽生結弦後塵

球評勸大谷「公開妻子身分」：別步上羽生結弦後塵

瘋傳大谷太太是日女球員！她回應：不是我

瘋傳大谷太太是日女球員！她回應：不是我

關鍵字：

大谷翔平結婚道奇大聯盟田中真美子

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面