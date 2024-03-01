大谷翔平「不說老婆是誰」　網見原因秒懂：完全不想露臉

網搜小組／劉維榛報導

229晉升成人夫的球星大谷翔平，至今仍對妻子身分保密到家，外傳嬌妻是前日本女籃國手田中真美子，但大谷只回應「她是一個非常普通的人」，且強調「沒有必要說」、「不說也可以」。對此，鄉民也點頭直言，「一公布女生身分，就別想有平靜的生活」、「都說是普通人了，說了你也不知道沒意義」。

一名網友在PTT以「大谷翔平昨天為什麼不公布新娘名字」為標題發文，他納悶直呼，大谷翔平在IG宣布結婚，但只說是日本女性，「為什麼不直接說是誰？以後一樣都會知道阿？是不只一個女朋友？還是有其它隱情？」

底下網友熱議，「講白了，女生就是夠低調夠會忍才能修成正果」、「話不說死，給大家自行想像詮釋的空間呀」、「我老公保護我錯了嗎」、「怕日股大跌」。

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網友也秒懂曝原因，「女方會被挖出所有可挖的訊息，也會被拿出來比較，除非是名人且打算繼續活動，不然只是一般人或過去算公眾人物，之後職業變大谷老婆，公開就沒什麼必要」、「都隱退刪IG了」、「都說是普通人了，說了你也不知道沒意義」、「一公布女生身分，就別想有平靜的生活」、「從出生開始到結婚所有人生會被仔細檢查，比如有沒有在學期間當太妹覇凌別人」、「若真的是那位籃球員，人家準備要做全職家庭主婦，完全不想露臉」。

外傳「大谷太太」是27歲日本前籃球運動員田中真美子，身高180公分、畢業於私立名牌大學，被鄉民封為「日本王祖賢」，巧合的是，大谷早在2023年訂婚，而田中真美子也在去年突然引退，同時刪掉IG帳號，被認為是遠赴美國，陪伴大谷專心練球。

對於妻子真實身分被傳得沸沸揚揚，大谷仍對另一半給予極力保護與寵愛，只透露「沒有必要說」、「不說也可以」、「她是一個非常普通的人，一個很普通的日本人」，還要求媒體勿以採訪驚擾女方。

▼大谷說，沒有必要公開妻子的身分。（圖／達志影像／美聯社）

