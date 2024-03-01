指蘇嘉全訪印尼涉圖謀私利　陳鳳馨、葉慶元獲判免賠確定

▲蘇嘉全向葉慶元、陳鳳馨請求連帶賠償，敗訴確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委王育敏、羅智強等人2021年7月間召開記者會，稱時任總統府祕書長的蘇嘉全多次出訪印尼，疑似圖謀私利。當晚名嘴陳鳳馨、律師葉慶元就在政論節目上提出批評。蘇嘉全對2人起訴求償200萬元並公開道歉，一審判決葉慶元須賠20萬，但二審逆轉改判全數免賠。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，陳鳳馨、葉慶元免賠確定。

本案緣於2021年7月間，國民黨立委王育敏與時任台北市議員的羅智強、游淑慧等3人，在國民黨中央黨部召開記者會「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」。當時3人公開一份駐印尼代表處致外交部的IDN1040號電報，質疑蘇嘉全與姪子蘇震清帶著國營企業高層多次出訪印尼，「他們出訪做了這些事情，規避了外交部，到底是謀什麼樣的個人私利」、「吃銅吃鐵吃國家」。

當天晚間，名嘴陳鳳馨與律師葉慶元就在電視政論節目評論此事，蘇嘉全不滿，對2人提出民事損害賠償訴訟，並要求2人連帶賠償200萬元，並刊登道歉啟示3日。一審法院審理後，僅判決葉慶元須賠償20萬元，陳鳳馨則不須賠償。

案件上訴第二審，高等法院審理後卻做出逆轉判決，高院認為2人引用外交部電報，但因為電報內容誤載蘇嘉全出訪日期，才會引發2人的評論，但2人應無故意虛構事實或過失為不實陳述之行為，因此高院逆轉改判2人均不須賠償。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，葉慶元、陳鳳馨免賠確定。

此外，蘇嘉全也對召開記者會的王育敏等人求償，一審獲賠200萬元。但日前高等法院二審宣判，也認為外交部的電報出錯，才會導致王育敏等人引用錯誤電報資料而評論，並無虛構事實或過失不實陳述的行為，因此逆轉改判王育敏等人免賠。