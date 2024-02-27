北京近3萬公務員完成「大遷徙」　進駐雄安新區「副中心」辦公

▲雄安市民服務中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（27）日對外介紹京津冀協同發展十年來有關情況，大陸國家發改委成員郭蘭峰表示，北京城市副中心功能日趨完善，北京市四套班子及70餘個市級部門、近3萬名人員遷至副中心辦公，環球影城成為文旅地標，北京藝術中心、城市圖書館、大運河博物館等文化建築盛裝亮相，生活便利度不斷提升。

▲雄安新區內的雄安站。（圖／CFP）

郭蘭峰指出，北京非首都功能疏解取得突破性進展，著眼於解決北京「大城市病」問題，構建形成疏解方案和政策體系，推動首批疏解的高校、醫院、央企總部在雄安新區落地建設，投資、戶籍等疏解激勵約束政策出台實施，「首都功能佈局不斷優化，北京成為全國首個減量發展的超大城市。」

在雄安新區建設發展方面，郭蘭峰提到，該區城市框架雛形顯現，對外骨幹路網全面建成，白洋淀水質提升至Ⅲ類，新區有了屬於自己的行政區劃代碼、車牌等，「交通、生態、產業等是率先發力突破的重點領域。」

▲空中鳥瞰雄安新區建築群。（圖／CFP）

郭蘭峰強調，京津冀協同發展在過去十年間主要是夯基壘台、落子佈局，重在調整優化經濟結構和空間結構，「今後一個時期，協同發展將向全方位、高質量深入推進，下一步，國家將加快打造引領全國高質量發展的動力源，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階。」