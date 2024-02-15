　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

▲▼公務人員退撫基金管理局。（圖／基金管理局提供）

▲公務人員退撫基金管理局。（圖／基金管理局提供）

記者杜冠霖／台北報導

考試院今（15日）召開考試院會，銓敘部報告「公務人員退休撫卹基金112年截至12月底止之財務運用情形」，退撫基金2023年運用收益數達997.75億元，創歷史新高。銓敘部報告也指出，主要國家緊縮貨幣政策遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響致使抑制最終消費需求，今年全球經濟成長動能可能將低於去年。

銓敘部報告指出，去年（2023年）全球經濟從新冠疫情、俄烏戰爭以及美歐銀行危機的壓力中緩慢復甦，美國聯準會亦在去年9月決定放緩升息步伐以因應逐漸獲得控制的通膨壓力，也同步開啟了全球股債市強勁的多頭走勢。

報告顯示，去年整體基金收益數為997.75億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率亦創下13.10％的佳績。另以112年12月31日為基準日，近3、5、10年之加權平均收益率分別為6.13％、7.33％、5.32％，長期績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，全球供應鏈瓶頸問題雖有緩解，各國通膨亦呈下降趨勢，但主要國家緊縮貨幣政策的遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響致使抑制最終消費需求，今年全球經濟成長動能可能將低於去年。

基金管理局強調，未來將關注主要央行政策走向、地緣政治風險及中國經濟可能放緩等金融情勢變化，機動調整基金投資組合，以提升整體基金績效。

考試院院長黃榮村表示，通膨雖有趨緩跡象，惟經濟風險仍多，包括升息遞延效應影響經濟復甦力道、美中科技戰延燒拖累全球貿易、極端氣候及地緣政治紛擾等負面衝擊。基金管理局除應密切關注各項風險因素並妥為規劃因應外，亦應審慎評估投資進場時點，以提升整體基金收益，積極維護基金參加人員權益。

ET快訊
陸快艇越界翻覆2死！　馬上救起仍溺斃
晚安小雞「道具擺整桌」　四叉貓酸：去柬埔寨開萬聖節派對？
台積電噴709元天價！　10萬股民捶心肝
快訊／晚安小雞上銬「柬埔寨沒開直播」　原因曝光
孕婦長榮機上產子！　台大名醫1理由：適航證明是寫心安的
李多慧短裙熱舞畫面曝光！　DJ忙喊「裙子穿好」
快訊／公布晚安小雞上銬畫面！　《柬中時報》當掉了
德德紅到南韓了！　韓媒讚「台版車銀優」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

藍營提連署17日開臨時會　綠委批：來不及！韓國瑜今天沒上班

文總除夕節目Line創300萬觀看　YT累積38萬、同時在線1.5萬人

退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

被點名挑戰2026台北市長　吳思瑤：完全不在此時此刻工作範圍中

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

彰化新春團拜　王惠美許願：中捷綠線延伸快進行　

大學生三大壓力來源　台大心理師提醒：目前體系無法即時接住憂鬱症患者

影／總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

賴清德第三波黨務人事　「淡菜男孩」李問接掌國際部

藍營提連署17日開臨時會　綠委批：來不及！韓國瑜今天沒上班

文總除夕節目Line創300萬觀看　YT累積38萬、同時在線1.5萬人

退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

被點名挑戰2026台北市長　吳思瑤：完全不在此時此刻工作範圍中

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

彰化新春團拜　王惠美許願：中捷綠線延伸快進行　

大學生三大壓力來源　台大心理師提醒：目前體系無法即時接住憂鬱症患者

影／總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

京元電開工團拜　看好今年AI爆量成長

長榮航1月營收年增16％　全線載客率達9成

南韓人口老齡化加速　每5名求職者有1人超過60歲

結婚47年恩愛夫離世　女持續6年情人節收到「亡夫送的鮮花卡片」

肯爺千字文回應與泰勒絲舊怨！認對她「幫助遠大於傷害」：我不是敵人

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

快訊／為買彩券！新北轎車「衝上人行道」狂冒煙　民眾嚇到跌倒受傷

心碎！ 小一女兒想送男生「情人節巧克力」　爸哭著和她一起做

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

瓦城1月營收近4.5億元　2月有望挑戰新高

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

蔡壁如發文「願有情有義」　遭小草出征嗆：什麼時候加入國民黨？

游錫堃準備搬家　笑嘆：75歲過不一樣的春節

民進黨2026選將點兵　初選廝殺山雨欲來

總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

王婉諭憶選戰「各黨都有來接觸」　拒不分區邀約「更在乎時力價值」

即／蔡壁如首日上班缺席新春團拜　盧秀燕曝原因

晚安小雞遭逮　外交部：尊重司法單位調查

游錫堃清理官邸！　陳昭姿留言「祝福」遭網轟：少來說場面話

藍黨團提臨時會邀陳建仁說明瘦肉精　柯建銘曝2前提：問周萬來就好

張善政走春發送桃園福袋　內藏「招財龍」連老外都驚艷　

攜手洪孟楷拚2026？蔣萬安回應了

陸漁船遭驅離釀2死國台辦譴責　邱太三：即時讓對岸知道相關情形

蔡壁如入中市府　柯：再找時間聊

更多熱門

相關新聞

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

「Dcard」公職版上，有一名網友發文指稱公務員年終獎金縮水，因攸關公務人員的考績法新制草案，未來公職人員考績法或將改革，使原有的75%的高績效比例降至20%。不過，探究台灣現行考績制度，考試院秘書長劉建忻點出，各機關每年最多可有75%的人並列第一（甲等），他認為，把員工表現分級的那條線，畫在4分之3的地方，是不合理的做法，「這等於是告訴員工：你不必追求卓越，你只要防止殿後就好」。

網傳公務員年終將被砍？　銓敘部「沒縮水」：表現突出反而領更多

網傳公務員年終將被砍？　銓敘部「沒縮水」：表現突出反而領更多

公務員年終考績法新制「75％剩20％」...這類人最傷

公務員年終考績法新制「75％剩20％」...這類人最傷

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到！

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到！

關鍵字：

考試院公務員黃榮村退撫基金

讀者迴響

熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面