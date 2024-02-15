退撫基金收益數達997億創新高　銓敘部：今年將視局勢調整投資組合

▲公務人員退撫基金管理局。（圖／基金管理局提供）



記者杜冠霖／台北報導

考試院今（15日）召開考試院會，銓敘部報告「公務人員退休撫卹基金112年截至12月底止之財務運用情形」，退撫基金2023年運用收益數達997.75億元，創歷史新高。銓敘部報告也指出，主要國家緊縮貨幣政策遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響致使抑制最終消費需求，今年全球經濟成長動能可能將低於去年。

銓敘部報告指出，去年（2023年）全球經濟從新冠疫情、俄烏戰爭以及美歐銀行危機的壓力中緩慢復甦，美國聯準會亦在去年9月決定放緩升息步伐以因應逐漸獲得控制的通膨壓力，也同步開啟了全球股債市強勁的多頭走勢。

報告顯示，去年整體基金收益數為997.75億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率亦創下13.10％的佳績。另以112年12月31日為基準日，近3、5、10年之加權平均收益率分別為6.13％、7.33％、5.32％，長期績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，全球供應鏈瓶頸問題雖有緩解，各國通膨亦呈下降趨勢，但主要國家緊縮貨幣政策的遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響致使抑制最終消費需求，今年全球經濟成長動能可能將低於去年。

基金管理局強調，未來將關注主要央行政策走向、地緣政治風險及中國經濟可能放緩等金融情勢變化，機動調整基金投資組合，以提升整體基金績效。

考試院院長黃榮村表示，通膨雖有趨緩跡象，惟經濟風險仍多，包括升息遞延效應影響經濟復甦力道、美中科技戰延燒拖累全球貿易、極端氣候及地緣政治紛擾等負面衝擊。基金管理局除應密切關注各項風險因素並妥為規劃因應外，亦應審慎評估投資進場時點，以提升整體基金收益，積極維護基金參加人員權益。