美國威州眾議會重申挺台！　首度同會期2度通過友台決議

▲美國威斯康辛州眾議會首次在橫跨2年的會期2度通過友台決議。（圖／路透）



文／中央社記者尹俊傑紐約29日專電

美國威斯康辛州眾議會近期通過決議，重申支持台灣關係法、台美洽簽雙邊貿易協定、台灣適當參與國際組織，首次在橫跨2年的會期2度通過友台決議。

威斯康辛州眾議會2月22日無異議表決通過關於深化威州、台灣姊妹州關係的第126號共同決議，隨後送交州參議會審議。

決議文提到，台美篤信自由、民主、人權、法治及繁榮價值；2022年美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第9大貿易夥伴，雙邊貿易額估達1600億美元；台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）是深化經貿關係的重要一步，將可透過關稅減免及其他貿易便利措施增加威州對台出口，有助雙邊投資與技術合作。

此外，台灣有能力與意願善盡責任，和世界一同面對人道援助、疾病管制等挑戰。

基於此，威州眾議會重申支持1979年通過的台灣關係法，支持台美洽簽BTA、深化威州與台灣的經貿夥伴關係，支持台灣適當參與攸關衛生、安全及人民福祉的國際組織，為國際社會做出更多貢獻。

這項決議由威州眾議會「友台連線」共同主席基欽斯（Joel Kitchens）、普路默（Jon Plumer）及多數黨領袖奧古斯特（Tyler August）等逾20位州眾議員提案。

駐芝加哥辦事處長類延峰透過新聞稿歡迎威州眾議會今年率先通過上述決議，感謝議會「友台連線」對台美關係的堅定支持。他說，威斯康辛州是台灣重要經貿夥伴，台灣重要企業也在威州設廠，雙方關係密切。