新娘閨蜜喜宴2大2小占5位包3800元　打包菜還怨加熱不好吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫抱怨，去年底結婚宴客時，妻子的閨蜜帶了老公、2個小孩來，禮金包3800元卻占用5個座位，理由是要放嬰兒車、包包跟外套，他和妻子當下都覺得不用計較，沒想到閨蜜事後竟然向其他人抱怨3件事情，包含沒幫忙預留小禮物、打包很多菜回去加熱都不好吃、沒有送餅，讓他超級傻眼。網友們看完文章也紛紛表示，若此事為真，確實挺誇張的，「可以封鎖絕交了」。

▲人夫發現妻子的閨蜜向其他人抱怨他們的婚禮，例如打包菜回去再加熱卻不好吃等等，讓他超傻眼。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人夫昨日（2月29日）在臉書「爆怨公社」發文聲稱，去年底在南部宴客，一桌1萬5000元，妻子的閨蜜帶了老公、2個小孩來，禮金包3800元，帶位的人發現閨蜜有推嬰兒車，想要幫忙在旁邊找位置放，閨蜜卻拒絕了，理由是這樣她才能在嬰兒車上放包包跟外套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫接著表示，雖然閨蜜一家占了5個座位，但他和妻子覺得婚禮一輩子才一次，所以沒有計較，沒想到過年後他陪妻子去參加同學會，意外得知閨蜜竟然向其他人抱怨他們的婚禮，首先是二次進場時閨蜜沒有搶到小禮物，孩子鬧脾氣大哭，閨蜜卻責怪他和妻子沒有幫忙預留、位置選太邊邊。

閨蜜還說，她打包很多菜回去，加熱之後都不太好吃，甚至抱怨新人沒有送餅。人夫無奈解釋，妻子4年前參加閨蜜婚禮，一個人去包了3600元，況且妻子結婚前邀請女性友人（包含閨蜜）一起去吃下午茶，當時她們就說好不會送餅，宴客當天之所以會拿餅給其中一名友人，是因為對方的老公有事無法參加，「她先生跟我私交很好，而且他們倆紅包分開包給我們，那我回個餅沒毛病吧？」

文章公開之後，其他網友紛紛留言安慰人夫，「該抱怨，結束，新婚愉快」、「可以封鎖絕交了」、「到底是多餓，都已經打包菜了還想吃餅」、「至少還有3800元，我之前幫新娘收禮金，新娘的4個同學來，一起合包2000元」。