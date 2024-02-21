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在日本被台人「推車狂撞」　他嘆1舉動沒素質！一票也懂：丟臉

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

出國玩的時候，如果有旅客大庭廣眾做出不當舉動，難免令人咋舌，若對方同為台灣人，則讓人不想承認是來自同個地方。就有網友去日本玩，在排隊時一直被後面推車撞到，沒想到對方正是台灣人，不僅道歉態度不屑，跟同伴講話還超大嗓門，不禁直呼，「不要再出去下夕下井了好嗎？」引發議論。

有網友日前在臉書●【爆怨公社】●表示，「許多在日的對岸遊客素質差，台灣遊客真的也沒好到哪裡去。」貼出一張他在東京車站排隊買土產的照片，「前後排隊大概5分鐘的時間而已，可以用推車撞到前面的人三四次。」而排在他後面的女子，一人推的似乎是折疊推車或行李箱，另一人則推嬰兒車。

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一直被撞到就算了，他轉頭想看看什麼狀況時，對方卻用不屑的語氣道歉「So～～～rry」，更直接開大嗓門聊天，人來人往的東京車站，都可以清楚聽到她喊，「欸～你看這個才多少～代購真的都賺暴利欸！」令原PO不禁直呼，「一堆沒水準的台灣遊客真的拜託欸！不要再出去下夕下井了好嗎？」

貼文一出，許多網友也有感，「我去也是被台灣人排隊一直擠@@，心想有這麼急嗎」、「之前去名古屋，也是被台灣人插隊」、「我遇到台灣人插隊，很無言，上廁所插隊，入境也插隊，同一家人。」不過，也有人表示，「每個國家都有這樣的人」、「跟哪一國人沒關係，每個國家都有沒水準的人，剛好她講的語言你聽得懂而已。」

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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