揪團一起喝！　手搖飲「3款飲品買1送1」今天限定搶

▲手搖飲3款飲品今天買1送1。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1要喝！人氣手搖飲品牌「先喝道」推出全新飲品「輕焙穀麥茶」，特意選用各種穀物製成3款零咖啡因飲品，即日起於全門市開喝，並祭出限時1天買1送1優惠，趕緊搶嚐鮮。

▲最新3款無咖啡因「輕焙穀麥茶」系列開喝。

先喝道最新「輕焙穀麥茶」系列來了，是以台灣黑豆、玄米、黑糯米、紅豆再加上嚴選各國8款穀物低溫烘焙而成，無人工添加物及無咖啡因，有嚴選大麥黑豆等八味穀物的「輕焙穀麥茶」、加入特極鮮乳的「輕焙穀麥拿鐵」、結合鹹甜玫瑰奶蓋的「玫瑰朵朵穀麥茶」共3飲品選擇，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品開上市，今（1）日可想「輕焙穀麥茶系列同品項買1送1」優惠，每人最多限購2組4杯；加碼3月每周五限定還有「指定飲品第2杯半價」優惠，3月8日為穀麥茶系列第2杯半價、3月15日為英式水果茶第2杯半價、3月22日為穀麥茶系列第2杯半價、3月29日為玫瑰海鹽奶蓋系列第2杯半價。

▲麥當勞本周祭出7大優惠券。（圖／業者提供）

喝手搖配速食簡直超滿足！麥當勞全球版APP本周祭出「7大優惠券」，有「薯餅買1送1」、「OREO冰炫風買1送1」、「中杯檸檬紅茶買1送1」及「買帕瑪森主廚雞腿堡送4塊麥克雞塊」、「買大麥克餐現折15元」、「買香雞大麥克現折10元」、「勁辣雞腿堡65元」，即日起3月3日限定吃。