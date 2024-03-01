工藝中心70周年推「三生有幸－藝活相生」特展　邀工藝世家說故事

▲展場以「龍年」扣合「傳承」的「龍傳人」精神，展出三代時間軸的選品。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心自前身「南投縣工藝研究班」在1954年成立至今，七十週年系列活動即日起登場，首先推出「三生有幸－藝活相生」特展，邀請台灣工藝發展史上重要工藝世家共同參與，讓長、中、青三代工藝人的精彩作品齊聚一堂，在見證臺灣工藝發展的重要場域裡展開一場穿越時空的精彩對話。

工藝中心介紹，本展以台灣代表性的工藝家族拉起台灣工藝發展的時間經緯：從王清霜家族、陳火慶家族、賴高山家族隨著時間與世代傳承，發展出各具特色的漆工藝風格，世代中的每位工藝家都是自家傳家寶的「創造者」和「守護者」，透過職人手藝牽引傳家的記憶，引導工藝重新回歸生存本質、品味生活美質、追求生命價值的「三生」境界。

▲本展從生存、生活、生命三個層次看見臺灣工藝之美。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

此外，本展再以各具代表的工藝作品具體鋪陳「工藝」在「三生」不同面向的實踐，讓工藝作品的經典之作從「生命」開始轉向以中、青世代工藝「生存」、「生活」的樣貌，同時將「循環」理念融入其中，完整呈現工藝在人的「三生」境界契合無間而能與環境永續共生，傳達工藝在人的「三生」歷練中隨著時代演進長相左右，期盼工藝生態系得以生生不息。

▲三代工藝人的精彩作品齊聚一堂。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示，展區空間架構於生存、生活、生命三者相互依存的三生共榮，並且透過不同世代工藝人的生命歷程所轉化之創作結晶，在「三生有幸－藝活相生」的軸線上演繹工藝價值，進而期許開創能因應時代與社會生活型態需求、能夠持續創新實踐、能夠影響更多人參與的臺灣工藝。

展覽日期：113年2月1日至8月4日

展覽地點：國立臺灣工藝研究發展中心 工藝文化館（縣定古蹟「原手工業品陳列館」）3F、4F

展覽資訊：https://reurl.cc/2zQmRE