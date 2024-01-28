愛石收藏家難得機會！花蓮雅石藝術特展　200位藏家精品一次看

▲榮耀石客-中華雅石藝術特展開幕式，與會嘉賓冠蓋雲集。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府、中華雅石藝術總會、花蓮縣石藝文化推行協會與全國石友攜手，隆重推出「榮耀石客-中華雅石藝術特展」開幕式，與會嘉賓冠蓋雲集，縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁也出席賞石，賞石收藏家來自兩岸各地，石種更創歷年之最，是一場對時間、石頭，以及賞石收藏家，共同的禮讚與致敬，歡迎全國各地石友來花蓮作客。

▲全國近300件作品齊聚在一起供民眾及愛石人收藏家鑑賞。

徐榛蔚表示，「石客」這兩個字，諧音多義，寓意著「時間、時刻、瞬間」，也寓意著與石頭相遇的人們。感謝前縣長傅崐萁的支持，以及前文化局長陳淑美當年帶著全台石友們到內蒙進行參訪，才有後續的雅石展覽交流；也感謝中華雅石藝術總會長廖文雄的用心與積極，對於中華雅石藝術特展的籌備自去年開始，他不斷勤跑花蓮縣文化局、各縣市及中國大陸等地溝通協調，最後促成這場完美的雅石藝術展覽。

立委傅崐萁指出，花蓮的石頭會講話、會唱歌！全國近300件作品齊聚在一起共賞，尤其展覽名稱「榮耀石客」取得好，榮耀-意味著讓台灣石藝文化發揚光大，增進賞石收藏家尊榮感。石客-代表我們收藏的大自然給予的美石，都是經過百千億萬年的存在，我們只不過是暫時擁有的過客，提供出來展示，也代表這方石頭來花蓮作客，花蓮是石頭故鄉。

展覽規模宏大，共有來自全國超過200位石友藏家提供各類賞石精品近300件，展館共分為三大展區，「世界館」展出大陸及世界各地的奇雅石，如印尼鐵丸石、廣西彩陶石、大化石、長江石及內蒙戈壁瑪瑙等，另外特別設置以形似食物的奇雅石組成的美味佳餚席宴，是一大亮點，值得一看再看。「台灣館」主要展出台灣各縣市特有石種，包括宜蘭鐵釘石、新竹梨皮石、基隆黃蠟石、南投龜甲石等，並特別結合科普教育，以全息投影方式介紹台灣造山運動及地質的變化，讓大家了解寶玉美石的誕生源起。而「花蓮館」則以玫瑰石、豐田玉、圖案石、花東玉石等花蓮特有石種為展出主軸，更以人氣作品、參展作品、徵選作品為區分，輔以作品解說，讓參觀者深度了解花蓮石藝之美。

歡迎世界各地的石友把握難得的機會，自即日起至3月24日，前來花蓮作客，一起讚頌這些瑰麗的石頭，與石友們面對面交流，共同譜寫賞石文化的新篇章。