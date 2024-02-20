交友軟體找不到女友「年薪100萬沒吸引力？」　網曝致命關鍵：輸慘

▲原PO在交友軟體上一直碰壁。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人談戀愛、認識新朋友的方式很多，從遊戲或是交友軟體、朋友介紹都有可能，一名男網友表示，今年31歲了，長相自認PR75，年薪100萬元，玩了許多交友軟體，甚至每月花費2萬元在APP上，卻都沒遇到合適的另一半，驚呼「年薪百萬已經沒吸引力了嗎？」網友點出關鍵原因，賺多少根本不是重點。

男網友在Dcard發文，「年薪100萬已經沒有吸引力？」列出自己的條件，今年31歲，工作穩定，年薪約100萬元上下，身高174公分，身材正常，長相自認有PR75，沒有車但有房貸，玩了3款交友軟體，每個月花費高達2萬元，但卻約不到女生出來吃飯。

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原PO驚呼，有不少講話比較直接的女生，甚至直接表示「社經地位好像不是在同一個階層」，好奇現在的女生都這麼現實嗎？「年薪百萬已經不夠了？」

貼文一出，網友點破關鍵，不是錢的問題，「把年薪放在自己吸引人的首要條件，找不到對象蠻正常的」、「一直都不是錢的問題，看臉、打扮、談吐、內涵」、「我跟你同年紀，年薪8X、沒車沒房，但交過10任，所以我可以跟你保證，不是年薪的問題」、「說明錢不是交友市場的重點，一堆學生沒工作，不也可以用交友軟體約」。

網友給出建議，「要馬不會聊，要馬長相真的是自認」、「交不到女友基本上不是年薪問題，外觀打扮穿搭、談吐及氣質尤其重要，年薪主要是在結婚時在考量的」、「不如把課金的錢拿去充實自己」、「吸引女生重點在於自己的涵養跟格調吧，經濟條件當然有加分，但前面都不夠幽默風趣了，要怎麼後面才來看到你的經濟條件呢？」