越籍逃逸移工見警拔腿狂奔　追逐300m衝入死巷乖乖就範

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（28）日在轄區正康二街巡邏時，發現一名男子走在路上突然衝進超商內，員警質疑男子行為怪異停在超商前欲進入盤查，未料男子卻突然衝出超商拔腿狂奔，員警騎車追逐約300公尺後，男子拐進巷內企圖躲藏，未料卻進入死巷只好乖乖就範，員警查出男子是越南籍范姓男子，去年2月間脫離原雇主失聯至今，警方偵訊後移送移民署桃園專勤隊收容。

▲桃園警分局員警昨天下午在轄區正康二街巡邏時，一名男子見員警經過突然從超商內拔腿狂奔，員警騎車自後追趕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警昨天追逐一名逃逸移工，員警自後追趕，連路人都看傻眼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天下午3時許，埔子派出所警員謝瑋倫、黃冠穎巡邏經過桃園區正康二街，發現一名男子看見員警突然進入超商且神情緊張，員警停車欲進入盤查，該男子突然從超商內衝出往外狂奔，2名員警立即騎車自後追逐。

▲桃園警分局員警昨天追逐一名逃逸移工，最後進入死巷內乖乖就範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該男子為甩掉員警，過程中幾度來回折返，在巷弄、街道上狂奔，連路人都看傻眼，最後連鞋子都跑掉，員警為避免其反抗受傷自後慢慢追逐，雙方追逐約300公尺後男子誤入死巷進退不得，最後精疲力盡下乖乖配合盤查；員警查出男子是29歲的越南籍移工，去年2月間自原雇主處遭通報失聯，警方帶回偵訊後移請桃園專勤隊收容，並等候遣返回越南。