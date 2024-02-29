未設護欄挨罰竟下令復工　桃園無良工頭又違法...這次慘了

▲桃園市某營造公司去年3月被勞動處職安署北區安全衛生中心人員針對工地安檢，發現未設置護欄等安全防墜措施，當場開立停工通知，該公司卻違反規定復工。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

勞動部職安署北區職安中心人員去年3月接獲通報，前往桃園市中壢青埔地區某工地突檢，發現工地2米以上外牆支架、4樓與5樓樓板作業區未設置護欄、安全網等防墜措施，當下開立停工通知，未料該公司邱姓負責人卻違反規定指示工人進行模板拆除作業；桃園地檢署查出，邱姓負責人與公司曾有違法停工命令，獲檢方緩起訴處分，不料仍罔顧勞工安全且藐視勞動主管機關停工令，偵結依違反勞檢法起訴，並建請法院從重量刑。

桃檢指出，54歲的邱姓男子為某營造公司工地場所負責人，負責工地施工管理與工安等業務，去年3月6日，勞動部職安署北區職安中心人員前往位於中壢區青埔地區工地檢查，發現工地2米以上外牆施工支架、1樓、4樓與5樓樓板作業區未設置護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶等防墜措施，使勞工作業時有墜落危險之虞，依勞檢法規定開立停工通知，且未經中心人員檢查合格不得復工。

未料，邱姓負責人明知工地被勒令停工，卻仍於3月17日指示勞工進入工地進行拆除板模作業，勞動部職安署北區職安中心人員於獲報後派員檢查，當場查出勒令停工工地仍然有工人施工，隨後依違反職安法函送桃檢偵辦。

桃檢調查時，邱姓男子坦承犯行，檢方認為邱男已明顯違反勞檢法第28條之停工通知，令其公司應依同法科以罰金；檢方查出該公司為資本額2億3千萬元之大規模營造公司，旗下勞工繁多，邱男與公司前有違法職安法之規定，為停工命令，經檢方為緩起訴處分，卻不知悔改再犯，罔顧勞工之勞動環境與生命健康，且藐視勞動主管單位機工停工之命令，偵結依違反勞檢法起訴，並建請法院從重量刑。