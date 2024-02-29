嘉義瑞里紫藤花3月中盛開　入住民宿享觀音瀑布門票優惠

▲▼ 嘉義瑞里紫藤花海即將登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉紫藤花海即將登場，預計10-14天後將是一片花海盛況，嘉義縣文化觀光局今日舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁、縣議員莊信宗、姜梅紅等人出席，邀請民眾一同參與紫藤花季，同時推廣Line官方帳號「慢遊嘉義Line@」，遊客上山前可先用手機掌握即時花況，並即早規劃遊程。

瑞里紫藤花季包含「紫色野餐派對」、「紫色穿搭日」、「浪漫紫藤星球」裝置藝術及「住宿享觀音瀑布門票優惠」，也舉辦「情話募集」、「紫藤彩繪」線上活動，透過線上及實體活動吸引民眾參與。

農業部農村發展及水土保持署南投分署今年與民宿合作推出「平日住宿贈體驗活動」，平日入住指定民宿即可免費參加「揉茶體驗」、「茶席體驗」、「咖啡烘焙體驗」及「槌染DIY」，嘉義縣政府也加贈紫藤茶杯或紫藤小毛巾給週四入住的遊客，鼓勵民眾避開周末人潮上山遊玩。

翁章梁說，滿開的紫藤花海非常壯觀，隨著上山賞花的人潮增加，越來越多瑞里商家加入種植紫藤花，今年縣府與餐廳、民宿業者共同推出多項優惠活動，鼓勵遊客提早規劃行程，避免遇到一房難求的狀況。

翁縣長還說，日本人春天時都會在櫻花樹下賞櫻野餐，民眾如果來到瑞里紫色山城遊玩，不妨帶著餐點，或購買當地高品質咖啡，也能一邊欣賞紫藤花一邊愜意野餐。

文觀局補充說明，巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」設於瑞里源興宮，3月11日晚間7點進行點燈儀式；3月17日上午10點將在紫藤公園舉辦市集，現場還有不插電音樂表演、親子體驗DIY及野餐派對，民眾只要預先網路報名，就可到現場免費領取限量野餐墊。

家長還可在ibon雲端列印「紫藤彩繪」圖稿，參加「紫藤親子彩繪」活動，只要小朋友提前在家完成作品，在17日將作品帶到紫藤野餐派對現場，前150名即可兌換2張佐登妮絲城堡門票。

入住瑞里、瑞峰合法民宿的遊客，可憑住宿憑證至觀音瀑布旅遊，享入園門票優惠價50元。文觀局鼓勵遊客加入「慢遊嘉義」官方LINE@ (https://page.line.me/chiayitravel)，可獲得最新花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等資訊，更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁或Instagram查詢。