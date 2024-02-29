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神鬼男扮AIT官員娶回美嬌娘　婚後盜領她存款...流產保險也沒放過

▲▼李男假扮AIT員工騙妻結婚，給妻子45張百元假美金，警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李男被警方逮捕移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名女子2022年間網路交友認識一名自稱美國AIT在台人員的男子，2人戀愛後結婚，沒想到男子盜領她28萬多元，包含流產保險金及房租，更拿45張百元假美金給她當勞務所得，女子得知丈夫惡行後，拿著假美金、假槍、子彈及AIT假證件報案，警方循線在男子桃園住家將他逮捕，並依法移送偵辦。

據了解，27歲張姓女子曾參與許多社運活動，2022年間在網路上認識27歲李姓男子，自稱是美國在台協會AIT人員，2人相戀後，2023年底，因張女懷孕後結婚。在交往期間，李男謊稱與民進黨高層很熟，需要張女協助撰寫文件，事後支付給她4500元美金百鈔。

▼李男給妻子45張百元假美金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李男假扮AIT員工騙妻結婚，給妻子45張百元假美金，警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，張女拿美金到銀行兌換時，發現根本是假鈔，不但如此，她發現金融卡、LINEPAY被轉出28萬多元，包含流產理賠的保險金及要繳交的房租，於是帶著45張假美金及李男放在她租屋處的一把空氣槍、35顆子彈及假AIT服務證，向警方報案。

新店警分局獲報立即展開調查，發現李男涉有重嫌，28日下午1時許，持搜索票到李男桃園老家將他逮捕，現場查扣長、短2把空氣槍、9顆子彈及彈匣，訊後依違反槍彈條例、詐欺、竊盜、行使偽造貨幣等罪嫌移請台北地檢署偵辦。

▼警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼李男假扮AIT員工騙妻結婚，給妻子45張百元假美金，警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李男假扮AIT員工騙妻結婚，給妻子45張百元假美金，警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李男假扮AIT員工騙妻結婚，給妻子45張百元假美金，警方查扣空氣槍及子彈等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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