77歲女無腫瘤「器官仍被切除」術後過世　港大醫院判賠275萬元

▲張玉華體檢時，因發現膽囊結石而入院治療。（圖／翻攝自新京報）

記者廖翊慈／綜合報導

深圳一名77歲的女子張玉華2018年在港大醫院被診斷為「胰腺惡性腫瘤可能性大」，而進行全胰切除術和脾臟切除手術。術後2個月，張玉華不幸過世，其女兒發現母親的胰臟並無惡性腫瘤憤而提告醫院。

據《新京報》報導，2018年8月，77歲的張玉華因在香港大學深圳醫院（港大醫院）體檢時，發現膽囊結石入院治療，後經檢查，被診斷為「胰腺惡性腫瘤可能性大」，進行全胰切除術和脾臟切除手術。術後兩月餘，張玉華因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合徵，經搶救無效後過世。

張玉華的女兒郇傑表示，母親過世後，她去列印病歷才發現，無論是手術前的檢查，或是手術中的病理檢測結果，都沒有發現母親的胰臟有腫塊或其他病因。2019年，郇傑以醫療糾紛對港大醫院提告。

▲司法鑑定意見。（圖／翻攝自新京報）

司法鑑定意見指出，張玉華高齡，且有高血壓病史，在無明顯的惡性腫瘤組織學證據下行「全胰切除術」，手術創傷巨大且對張玉華的全身營養代謝，及水電平衡產生嚴重影響，其死亡與手術方式的選擇有一定關係。

港大醫院對上述鑑定提出異議，認為張玉華的死亡原因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症並非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。

報導指出，二審法院採納了上述鑑定意見，並指出，「香港大學深圳醫院在診療過程中沒有盡到高度注意的義務，致使患者未能避免本可避免的不良後果，喪失了接受適當治療的機會及生存可能性。」

2023年11月，法院最終判決香港大學深圳醫院負全部賠償責任，賠償病人家屬62萬餘元（人民幣，約台幣275萬元）。

郇傑昨（28）日表示，希望追究責任人的刑事、行政責任，以主刀醫師涉嫌故意傷害罪向警方報案。不過警方至今尚未立案。