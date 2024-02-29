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快訊／大谷翔平宣布結婚　對象是日本女性

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平29日在個人Instagram上宣布結婚，寫道「今天向大家報告我結婚了」，並提到「對方是日本女性」。

大谷翔平表示，「在新的團隊和新的環境中起步，希望2人（還有一隻狗狗）齊心協力互相支持，然後和粉絲們一起走下去，雖然還有很多不成熟的地方，但如果能得到大家的溫暖和關注就太好了。」

以下為大谷翔平Instagram全文

感謝各位一直以來的熱情支持。新的賽季即將來臨，但今天我要向大家宣布我已經結婚了。接下來將在新的團隊與新的環境中重新開始，但我們兩人會互相扶持合作，也希望各位粉絲能夠和我們一起攜手同行。

雖然還有很多不足之處，但仍請各位能用溫暖的視線守護我們。對方是一位日本女性。明天我將會在採訪中回應大家的疑問，所以今後請勿對包含雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪。

▼大谷翔平宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

▲▼大谷翔平宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元（約220億台幣）大合約，在職棒生涯展開新的開始之後，私生活也傳出好消息。

對於大聯盟春訓中的大谷翔平突然發表結婚的訊息，大批網友感到又驚又喜，「大谷翔平的結婚震驚整個地球」、「從年齡上看應該是這樣（結婚），雖然很震驚但還是恭喜了」、「最厲害的是，直到結婚之前都沒有被狗仔隊拍到」等，引起了全球網友騷動。

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