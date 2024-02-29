詐團被圍捕倒車衝撞　車手脫衣奔逃遭壓制！扣41萬搜出安毒

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前調查詐欺案，鎖定一部涉案小客車進行監控，昨（28）日在板橋區一家超商前發現蹤跡，11名警力立即進行逮捕，過程中車手企圖開車倒車衝撞員警，遭用辣椒水制伏，另一名車手企圖用金蟬脫殼方式，脫衣裸身逃逸，警方逮捕3人，起獲贓款41萬及安毒等贓證物，訊後依法送辦。

▲林姓車手脫上衣裸逃仍被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，新莊警分局日前鎖定一部詐騙集團用來收水載運車手犯案的白色小客車，28日下午2時許，犯案車輛出現在板橋區民生路二段超商前，11名員警立即部署準備圍捕，白車由33歲王男駕駛，22歲徐女在副駕駛座監控，31歲林男下車到超商提領被害人現金。

▼員警對王男噴辣椒水壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方部署完畢，先用偵防車堵住去路，員警衝上車拉下徐女，過程中王男企圖倒車衝撞，遭用辣椒水制伏壓制。林男在領了8萬贓款後，想要逃跑，卻被員警拉住衣服，他直接用金蟬脫殼方式，脱去上衣裸身奔逃，仍被4名員警追上逮捕。

警方在車內起獲33萬現金，點鈔機1台、手機4支、讀卡機3台、分享器1台、筆電1台、4個郵寄包裝、安非他命1包（0.21公克）、吸食器1組，隨即將3人帶回偵訊，依詐欺、洗錢防制法、毒品移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方逮捕3人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲贓款41萬及安毒等證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）