三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

▲國民黨召開「同工不同酬、捍衛基層醫護人員權益」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

衛福部公布各層級醫院三班護病比新制3月1日上路，其中護理人員獎金發放標準依照醫院層級遞減，引發同工不同酬爭議。國民黨今（29）日上午與醫護界代表召開記者會，強調對護理人員的獎勵應「不分三班、不分層級」，要求政府正視地區醫院的重要性，統一各層級的發放金額，不應該讓護理人員同工不同酬。

國民黨醫療委員會副主委、台灣護理學會前理事長王桂芸教授、護理師護士公會全聯會常務理事周繡玲、財團法人萬華醫院行政副院長陳寰、組發會社會部主任水雲翔今日上午共同召開記者會，代表醫護界發聲。

陳寰質疑，包括居家護理、護理之家、坐月子中心等，都是根據護理法成立的護理單位，為何其中的護理工作人員得不到獎勵？此外，在疾病分級管理情況下，為何診所的護理人員沒有獎勵，只有醫院有？又為何做同樣的事，小醫院護理人員獎勵少，大醫院護理人員拿的多？這些不公平已引發護理人員不滿，並嚴重影響許多醫療院所未來招募人員。

陳寰表示，萬華醫院是台灣第一家慢性醫院，也是目前僅存的慢性醫院，歷年來屢次配合政府政策，這次卻不幸被懲罰。他也感慨說，從這件案子可以體會「會爭的就有糖吃」，慢性醫院全臺灣只有一家，當然就成為被犧牲的少數。

王桂芸表示，護理人員需二十四小時值勤，維持人力穩定極為重要，這次衛福部端出的補助屬於獎勵機制，要讓護理人員有感，就不應分班別與醫院的層級，才有獎勵效果。未來也應重新定位護理專業的公平對待，讓護理同仁更願意貢獻與付出，有助醫療穩定與服務品質。

周繡玲指出，雖然1月份開始補助護理人員夜班獎勵，但卻不是護理師護士公會全聯會最重要的訴求。全聯會最重要的訴求是希望政府補助三班的獎勵金，而且不要分層級，此外，目前補助僅納入一般病房護理師，其他符合醫療機構設立標準的護理師也應該有所獎勵。

水雲翔指出，衛福部在年初與護理師全聯會達成共識，應不分班別與醫院的全面補貼，後來端出來的居然是分地區、分病房、分時段的補助，根本是唬弄醫護人員。針對這個議題，政府應重新審視分級醫療重要性，統一各層級的發放的金額，避免同工不同酬的情況，以確保醫療量能，保障國人就醫需求。