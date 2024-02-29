挪威87歲國王大馬度假驚傳感染住院　50歲王儲暫代職務





▲挪威國王哈拉德五世何時能夠返回挪威仍不清楚。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威87歲國王哈拉德五世（Harald V）是歐洲最高齡在位君主，但依據挪威王室28日最新聲明，哈拉德五世在馬來西亞度假期間健康狀況不佳，因感染住在當地醫院。目前哈拉德五世病情正在好轉，但何時能夠啟程返國仍未知。

衛報、法新社報導，挪威國王哈拉德五世正在馬來西亞度假小島蘭卡威（Langkawi）醫院住院，國王私人醫師宣稱，國王的感染狀況正在好轉，在院內受到很好的照顧、也有接受良好治療，目前仍需繼續住院幾天。

針對哈拉德五世何時能夠返回挪威，王室稱現階段尚未決定。

哈拉德五世今年2月年滿87歲，需要拄枴杖走動，近年來多種疾病纏身，曾接受心臟手術，還有呼吸系統疾病。就在過去這幾個月，他多次身體不適，今年1月出現呼吸道感染，要請病假至2月2日。

在哈拉德五世不在崗位期間，由50歲王儲哈康（Haakon）暫代職務。哈康28日有與雙親通話，強調父親精神很好。

哈拉德五世前陣子已經表示，不會跟進丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）退位，「我信守承諾，我向議會宣示過，這將是終身的。」