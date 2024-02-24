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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／韓國瑜是暖男又是公道伯！ 「韓式風格」席捲立院議場

▲▼立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期20日開始，立法院長韓國瑜主持了2天的院會，針對20日國民黨團的杯葛，韓國瑜最終以院長之姿「繼續開會好嗎，請委員就位」一聲令下讓國民黨團結束杯葛；23日見衛福部長薛瑞元聲音沙啞，也馬上發暖關心，讓原本嚴肅的議場增添了一股暖意。開議首週，韓國瑜展現了自己的主持風格，不僅保持中立的當起「公道伯」，在炮火猛烈時也當起「暖男」，議場風格會如何轉變，未來還值得觀察。

新國會20日正式開議，由韓國瑜親自主持院會，韓一身黑色西裝，內搭白色襯衫，跟過去「淺藍色襯衫」打扮不同，略顯生疏表示，「現在開會，今天是本院第11屆，第一會期第一次會議，歡迎各位委員，加入立法院這個大家庭，這是新的國會的開始，期許未來四年，各黨團一起努力，一起為國為民、理性監督政府施政」。

當韓說完話後，國民黨因不滿開議當天行政院無法進行食安專報而採取杯葛手段，此時韓國瑜雙手緊握起身喊話，「現在休息10分鐘」即離席。約略40分鐘後，韓國瑜一聲令下，「報告院會現在我們繼續開會好嗎，請各位委員就位」，國民黨團也立刻就結束杯葛，韓國瑜展現的形象，也和過去截然不同。

至於兩次的質詢過程中，新科立委佔多數，為了力求表現，難免會有砲火猛烈的時刻，此時韓國瑜都會緩緩起身、雙手合掌、客氣表示「跟各位報告一下，這段時間是專案報告，官員委員共同使用這十五分鐘，特別跟各位報告一下」」，除了提醒藍營立委拿捏質詢火力，同時也做好「公道伯」角色。

23日薛瑞元因身體微恙，備詢時聲音沙啞，韓國瑜聽聞馬上說，「本席善意提醒衛福部長薛瑞元，你不是藐視國會，是你講話國會聽不見，要不要喝一口熱茶、備詢時帶一杯熱茶上台，沒關係的，立法院很有人情味」。此話也讓現場爆出一陣掌聲。

昨日下午快質詢完前，韓國瑜聽到薛瑞元的聲音，又再次起身，並皺著眉頭、微微彎腰關心的說，「我們讓薛部長坐著好不好，我看薛部長真的很不舒服，我們處理一下，因為他…我們時間先暫停，坐著答沒關係，因為我感覺你真的很不舒服，院長你也坐一下沒關係」。韓國瑜語畢後讓薛瑞元笑一笑表示沒關係，而一旁的陳建仁及王定宇也都笑了一下，讓質詢過程中增添了一股暖意。

議場質詢通常唇槍舌戰，但在充滿煙硝味的氣氛中，韓國瑜用他的「韓式風格」緩和了些微氣氛，藍營立委也相當給韓國瑜面子，在韓國瑜維持議場秩序時，也稍微收起火爆質詢語氣。

立委廖偉翔提到，立院質詢時發生火爆氣氛是常見的事，但韓國瑜溫暖的態度能適時緩解雙方的氣氛，這是立院新的氣象，這樣的方式，也讓雙方在質詢時問政能更有效率、更理性。

藍營新科立委羅庭瑋表示，以地方議會中的主席來說，這個角色可以完全不講話，可以靜靜看著質詢結束，但韓國瑜不是，他不會讓自己置身事外，他會用他「熱心的態度」直率地說出來他的想法，這也是目前立法院越來越有看頭的地方，尤其這屆會期國會唇槍舌戰又刀刀見血，韓國瑜的態度讓議場有不一樣的感覺。

羅庭瑋也透露，兩天的質詢下來，也聽到很多跨黨派的稱讚，代表韓國瑜的做事風格在國會中是被認可的，非常期待韓國瑜未來在立院的表現。
 

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