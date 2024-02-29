　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

▲台中吃鍋必收！市府官方《酸菜白肉鍋地圖》曝光　盧秀燕喊：快收藏。（圖／市府提供）

▲市府官方《酸菜白肉鍋地圖》曝光，媽媽市長盧秀燕喊：快收藏。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台糖豬肉瘦肉精風波後，行政院副院長鄭文燦邀請台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台糖，盧秀燕也回應雙方有意願會由幕僚安排行程。網友們也好奇，紛紛敲碗詢問，到底盧秀燕會帶鄭文燦吃哪家酸菜白肉鍋？媽媽市長盧秀燕也回應網友需求，今天曝光喜愛的11家台中《酸菜白肉鍋美食地圖》，邀請老饕們一定要來台中嚐鮮。

明天冷氣團來襲，盧秀燕官方臉書今天下午貼出台中《酸菜白肉鍋美食地圖》，也提到「台中的酸菜白肉鍋準備好了！」這11家美食包括徠圍爐北方風味館、小瀋陽酸菜白肉鍋、天可汗東北酸菜白肉鍋、士官長野地餐廳、黃金張老甕東北酸菜鍋、驛站房東北酸菜白肉鍋、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、大紅燈籠東北酸菜白肉鍋、爸爸酸菜白肉鍋、正海城北方美食館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中吃鍋必收！市府官方《酸菜白肉鍋地圖》曝光　盧秀燕喊：快收藏。（圖／市府提供）

▲酸菜白肉鍋暖心開胃，台中市政府趁明冷氣團襲台，公布美食地圖，預料又將掀起一波吃鍋潮。（圖／市府提供）

台中被譽為「火鍋之都」，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中闖出名號，去年市府首辦「台中鍋烤節」更成功打響名號，帶動整體市場商機及觀光效益。

貼文也提到，最近「酸菜白肉鍋」意外爆紅，成為網路熱搜關鍵字，好多市民家人敲碗，問市長盧秀燕台中哪家最好吃？盧秀燕也在文中透露，青菜蘿蔔各有喜好，有的店家注重湯底的獨特風味，有的則在食材的搭配下足功夫，滿足不同需求的饕客。

貼文附上一張美食地圖，許多隱藏版名單也意外曝光，最終精選11家人氣鍋物，推薦老饕們一定要來台中嚐鮮。盧秀燕也呼籲老饕們快把美食地圖收藏起來，跟著吃鍋準沒錯！

ET快訊
江振誠爆婚變！親哥江宏恩發聲
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

連這都有！「長得像調酒emoji」正解曝　全場傻：還以為菸灰缸

全台最大野餐活動「2024新北春紛節」將登場！4大亮點搶先看

接年代富國島爛攤遭疑圖利　鴻毅喊冤「幫善後」：150人願付款成行

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

連這都有！「長得像調酒emoji」正解曝　全場傻：還以為菸灰缸

全台最大野餐活動「2024新北春紛節」將登場！4大亮點搶先看

接年代富國島爛攤遭疑圖利　鴻毅喊冤「幫善後」：150人願付款成行

「台北杜鵑花季」明開展！21萬株杜鵑、繡球花增至8種　夜間會點燈

中美晶去年每股賺16.99元攀高峰　今年將續創佳績

《浪姐5》即將開錄！KARA、前AKB王牌都參加　楊謹華樂曬出發照

陳冠宇集滿亞洲6顆蛋生涯無憾　相隔3年對決巨人軍回憶滿滿

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多熱門

相關新聞

《能源藝術展》點亮未來能源新視野

《能源藝術展》點亮未來能源新視野

能源鏈領導品牌大亞集團與曾獲德國紅點設計獎、義大利A Design Award銅獎等多項獎項的金工藝術家李昕精心呈現《能源藝術展》，於2月24日至3月3日於台中文化部文化資產園區藝文展覽館盛大推出，用藝術說故事，帶觀展者一覽從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的奇幻旅程，看見生活中的能源鏈結。

號稱「七期周邊CP值最高豪宅」　幸運兒2字頭撿便宜入手高樓層

號稱「七期周邊CP值最高豪宅」　幸運兒2字頭撿便宜入手高樓層

10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

愛車停車庫被偷　竊賊辯「為把妹」下手

愛車停車庫被偷　竊賊辯「為把妹」下手

台中豪宅一哥發豪語「將蓋全台最高住宅」　估單價挑戰3位數

台中豪宅一哥發豪語「將蓋全台最高住宅」　估單價挑戰3位數

關鍵字：

酸菜白肉鍋地圖台中

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面