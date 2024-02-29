台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

▲市府官方《酸菜白肉鍋地圖》曝光，媽媽市長盧秀燕喊：快收藏。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台糖豬肉瘦肉精風波後，行政院副院長鄭文燦邀請台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台糖，盧秀燕也回應雙方有意願會由幕僚安排行程。網友們也好奇，紛紛敲碗詢問，到底盧秀燕會帶鄭文燦吃哪家酸菜白肉鍋？媽媽市長盧秀燕也回應網友需求，今天曝光喜愛的11家台中《酸菜白肉鍋美食地圖》，邀請老饕們一定要來台中嚐鮮。

明天冷氣團來襲，盧秀燕官方臉書今天下午貼出台中《酸菜白肉鍋美食地圖》，也提到「台中的酸菜白肉鍋準備好了！」這11家美食包括徠圍爐北方風味館、小瀋陽酸菜白肉鍋、天可汗東北酸菜白肉鍋、士官長野地餐廳、黃金張老甕東北酸菜鍋、驛站房東北酸菜白肉鍋、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、大紅燈籠東北酸菜白肉鍋、爸爸酸菜白肉鍋、正海城北方美食館。

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▲酸菜白肉鍋暖心開胃，台中市政府趁明冷氣團襲台，公布美食地圖，預料又將掀起一波吃鍋潮。（圖／市府提供）



台中被譽為「火鍋之都」，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中闖出名號，去年市府首辦「台中鍋烤節」更成功打響名號，帶動整體市場商機及觀光效益。

貼文也提到，最近「酸菜白肉鍋」意外爆紅，成為網路熱搜關鍵字，好多市民家人敲碗，問市長盧秀燕台中哪家最好吃？盧秀燕也在文中透露，青菜蘿蔔各有喜好，有的店家注重湯底的獨特風味，有的則在食材的搭配下足功夫，滿足不同需求的饕客。

貼文附上一張美食地圖，許多隱藏版名單也意外曝光，最終精選11家人氣鍋物，推薦老饕們一定要來台中嚐鮮。盧秀燕也呼籲老饕們快把美食地圖收藏起來，跟著吃鍋準沒錯！