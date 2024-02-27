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社會 社會焦點 保障人權

遭理科太太控3大罪　前夫拍影片訴心情「會慢慢回覆千字文」

▲理科先生發文指控理科太太「駭」進自己的Instagram帳號。（圖／翻攝自理科先生、理科太太Instagram）

▲John表示對理科太太的說法，因是用中文書寫，需要翻譯後看過了解詳細內容，再慢慢回應。（圖／翻攝自理科先生、理科太太Instagram）

記者劉人豪／綜合報導

網紅理科太太27日凌晨發千字文，控訴前夫佔據房子、盜用她的錢支付水電費，婚姻期間另一半與女網友私訊聊性事等。而前夫John面對網友質疑發聲「房子是我們買的」，並拍影片回應說，理科太太寫了很多，他無法一次回覆所有內容，當有空檔的時候會慢慢說明。

理科太太指出，自己在美國買的房子，如今被對方佔據，甚至在2人還存有夫妻關係時，John就和女網友大聊性事，讓她忍無可忍，決定為自己和家人站出來。

對此，John回應「房子是我們買的，我不知道為什麼她一直說那是她的。因為她多年來切斷了與我所有的聯繫，所以我沒有辦法通知她任何事情。即使是透過她的律師，我也得不到任何回應。所以即使我想通知她某些事情，也做不到。」

他質疑理科太太令他與家人疏遠，只有理科太太覺得方便的時候，大約數週才能談話，「這些都應該是私人的事情。她有很多開支也是我付的。她只計算那些讓她看起來好的開支，忽略了我為她支付的費用。要回頭列出每個人為對方支付的所有東西，那會是一件非常艱難的事情。」至於是否真的跟女網友有sex對話，John則回答，「為什麼有人會想和我這麼做呢？」

John也拍影片指出，今天一早就開始有人陸續傳訊息告訴他，前妻在社群網站發表了文章，不過該篇文章是用中文書寫，所以他得試著翻譯才能得知詳細內容，另外前妻寫了相當多內容，所以他無法一次回覆。

John說，他必須說點什麼，但是就像康納（Conan O'Brien）於脫口秀節目時跟台灣動畫師槓上，康納團隊只有一個人，花了6個禮拜的時間才能做出動畫反擊，這就是他現在的感覺，他不知道需要花多少時間來回應前妻，但強調「我想我會一點一點的做」，John表示，一些較隱私的部分，他的律師建議他不要說太多。

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