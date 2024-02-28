兩岸企業家相聚紹興　共話機遇，共謀發展

記者趙禕/浙江紹興報導

今年第一場大型兩岸企業交流活動今天在大陸浙江省舉行，來自兩岸100多位台灣企業家和大陸台商齊聚在江南古城紹興市，雙方透過經驗和專業的交流分享，推動兩岸企業家共用發展機遇、共謀發展願景。

▲「台商台企『浙』里行．稽山鑒水兩岸情」活動今天在大陸浙江省紹興市展開。（圖／記者趙禕攝）

參加本次活動的台灣團體包括台灣工業總會、電電公會等工商團體，還有來自兩岸的台資企業負責人、青年企業家代表，以及浙江省紹興市有關企業代表等兩岸工商界人士150多人與會。台灣工業總會副理事長詹正田在致詞時表示，浙商的成就舉世聞名，紹興這座歷史悠久文化名城，自古以來便是民營經濟最具活力的地方；紹興除了擁有紡織、化工、醫藥等重要產業，也大力推進產業轉型升級，在高端裝備、電子信息、新材料等佔了一席之地，對企業經營提供廣闊的發展空間。他期待能加強與浙江、紹興的交流，也鼓勵會員企業到浙江發展。

▲台灣工業總會副理事長詹正田。（圖／記者趙禕攝）

這場由浙江省台辦、國台辦海峽經濟科技合作中心和紹興市人民政府主辦的「台商台企『浙』里行．稽山鑒水兩岸情」活動，現場也向與會的兩岸企業家介紹紹興市的發展環境。紹興市政協主席魏偉說，紹興市市場主體達73萬個，累計實現企業上市100家，並且設立海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區、杭紹臨空經濟一體化發展示範區紹興片區等高能級戰略平台和紹興綜合保稅區、跨境電商綜試區、市場採購貿易方式試點三大國家級開放平台；近年來，紹興大力推進數位產業化和產業數位化，積極探索具有紹興特色、全國影響的數位經濟發展新模式。

▲紹興市、區相關部門負責人向與會人員介紹紹興投資營商環境，紹興濱海新區、杭紹臨空經濟一體化發展示範區紹興片區的規劃佈局。（圖／記者趙禕攝）

▼紹興市政協主席魏偉。（圖／記者趙禕攝）

浙江省台辦主任徐曉光表示：「浙江與台灣隔海相望，地緣相近，人緣相親，文化相通、經濟相融，兩岸經濟脫不了鈎、兩岸產業斷不了鏈，兩岸經濟交流合作開展的越廣泛、越深入，兩岸同胞特別是台灣同胞就會受益越多，發展的越好。台灣在集成電路、精密機械、生物技術等產業領域具有一定的優勢，浙台經貿合作具有廣闊的發展空間。浙江省台辦將繼續秉持在浙台商就是浙商的理念，幫助台胞台商分享浙江的發展新機遇。」

▲浙江省台辦主任徐曉光。（圖／記者趙禕攝）

國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野也在活動上給與會的台灣企業家鼓勵和信心，他說：「中心將繼續以經貿交流活動為平台，發揮好橋梁紐帶作用，為台胞台企在大陸發展提供更多支持，為台灣青年在大陸實習就業創業提供更多幫助；未來大陸經濟增長勢頭好，發展韌性強，高質量服務發展活力足，改革開放紅利多多的優勢將更加顯著。」

▲國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野。（圖／記者趙禕攝）

20年前到這裡投資的紹興市台商投資企業協會常務副會長陳景森，這些年來見證了紹興的進步，他透過在這裡舉辦兩岸棒球比賽搭建溝通橋梁，讓許多台灣年輕人看到紹興的快速發展。對台商未來在大陸發展的前景，陳景森表示，只要大家繼續努力，總會往好的方向發展。

▲紹興市台商投資企業協會常務副會長陳景森。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動還邀請多位來自兩岸的企業家以主旨演講方式，分享各自的創業經歷、心得體會，讓與會人員感受紹興以及浙江的發展脈動和兩岸企業交流合作的新機遇。同時有輕量化車身生產基地項目、FC-BGA集成電路封裝基板項目、半導體精密部件及熱處理設備製造項目等5個項目在現場簽約，未來將在招商引資、資源共享、技術合作等方面開展合作。去年授牌成立的海峽兩岸（紹興）數位產業合作區也在活動上舉行顧問授聘儀式，聘請5位兩岸專家為合作區的發展提供智力支持和專業建議。

▲多位來自兩岸的企業家以主旨演講方式，分享各自的創業經歷、心得體會。（圖／記者趙禕攝）

▼5個項目在現場簽約，將在招商引資、資源共享、技術合作等方面開展合作。（圖／記者趙禕攝）

▼海峽兩岸（紹興）數位產業合作區在活動上為秦榮華、葉子禎、曾振瑞、陳俊偉、郭柳宗等五位企業家舉行顧問授聘儀式。（圖／記者趙禕攝）

這項活動還將在未來幾天安排與會企業家實地參訪海峽兩岸（紹興）數位產業合作區及紹興參訪點，並舉行兩岸企業家高爾夫球邀請賽和兩岸青年企業家沙龍等活動。