　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸企業家相聚紹興　共話機遇，共謀發展

記者趙禕/浙江紹興報導

今年第一場大型兩岸企業交流活動今天在大陸浙江省舉行，來自兩岸100多位台灣企業家和大陸台商齊聚在江南古城紹興市，雙方透過經驗和專業的交流分享，推動兩岸企業家共用發展機遇、共謀發展願景。

▲「台商台企『浙』里行．稽山鑒水兩岸情」活動今天在大陸浙江省紹興市展開。（圖／記者趙禕攝）

▲「台商台企『浙』里行．稽山鑒水兩岸情」活動今天在大陸浙江省紹興市展開。（圖／記者趙禕攝）

參加本次活動的台灣團體包括台灣工業總會、電電公會等工商團體，還有來自兩岸的台資企業負責人、青年企業家代表，以及浙江省紹興市有關企業代表等兩岸工商界人士150多人與會。台灣工業總會副理事長詹正田在致詞時表示，浙商的成就舉世聞名，紹興這座歷史悠久文化名城，自古以來便是民營經濟最具活力的地方；紹興除了擁有紡織、化工、醫藥等重要產業，也大力推進產業轉型升級，在高端裝備、電子信息、新材料等佔了一席之地，對企業經營提供廣闊的發展空間。他期待能加強與浙江、紹興的交流，也鼓勵會員企業到浙江發展。

▲台灣工業總會副理事長詹正田。（圖／記者趙禕攝）

▲台灣工業總會副理事長詹正田。（圖／記者趙禕攝）

這場由浙江省台辦、國台辦海峽經濟科技合作中心和紹興市人民政府主辦的「台商台企『浙』里行．稽山鑒水兩岸情」活動，現場也向與會的兩岸企業家介紹紹興市的發展環境。紹興市政協主席魏偉說，紹興市市場主體達73萬個，累計實現企業上市100家，並且設立海峽兩岸（紹興）數位經濟產業合作區、杭紹臨空經濟一體化發展示範區紹興片區等高能級戰略平台和紹興綜合保稅區、跨境電商綜試區、市場採購貿易方式試點三大國家級開放平台；近年來，紹興大力推進數位產業化和產業數位化，積極探索具有紹興特色、全國影響的數位經濟發展新模式。

▲紹興市、區相關部門負責人向與會人員介紹紹興投資營商環境，紹興濱海新區、杭紹臨空經濟一體化發展示範區紹興片區的規劃佈局。（圖／記者趙禕攝）

▲紹興市、區相關部門負責人向與會人員介紹紹興投資營商環境，紹興濱海新區、杭紹臨空經濟一體化發展示範區紹興片區的規劃佈局。（圖／記者趙禕攝）
▼紹興市政協主席魏偉。（圖／記者趙禕攝）▼紹興市政協主席魏偉。（圖／記者趙禕攝）

浙江省台辦主任徐曉光表示：「浙江與台灣隔海相望，地緣相近，人緣相親，文化相通、經濟相融，兩岸經濟脫不了鈎、兩岸產業斷不了鏈，兩岸經濟交流合作開展的越廣泛、越深入，兩岸同胞特別是台灣同胞就會受益越多，發展的越好。台灣在集成電路、精密機械、生物技術等產業領域具有一定的優勢，浙台經貿合作具有廣闊的發展空間。浙江省台辦將繼續秉持在浙台商就是浙商的理念，幫助台胞台商分享浙江的發展新機遇。」

▲浙江省台辦主任徐曉光。（圖／記者趙禕攝）

▲浙江省台辦主任徐曉光。（圖／記者趙禕攝）

國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野也在活動上給與會的台灣企業家鼓勵和信心，他說：「中心將繼續以經貿交流活動為平台，發揮好橋梁紐帶作用，為台胞台企在大陸發展提供更多支持，為台灣青年在大陸實習就業創業提供更多幫助；未來大陸經濟增長勢頭好，發展韌性強，高質量服務發展活力足，改革開放紅利多多的優勢將更加顯著。」

▲國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野。（圖／記者趙禕攝）

▲國台辦海峽經濟科技合作中心主任袁野。（圖／記者趙禕攝）

20年前到這裡投資的紹興市台商投資企業協會常務副會長陳景森，這些年來見證了紹興的進步，他透過在這裡舉辦兩岸棒球比賽搭建溝通橋梁，讓許多台灣年輕人看到紹興的快速發展。對台商未來在大陸發展的前景，陳景森表示，只要大家繼續努力，總會往好的方向發展。

▲紹興市台商投資企業協會常務副會長陳景森。（圖／記者趙禕攝）

▲紹興市台商投資企業協會常務副會長陳景森。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動還邀請多位來自兩岸的企業家以主旨演講方式，分享各自的創業經歷、心得體會，讓與會人員感受紹興以及浙江的發展脈動和兩岸企業交流合作的新機遇。同時有輕量化車身生產基地項目、FC-BGA集成電路封裝基板項目、半導體精密部件及熱處理設備製造項目等5個項目在現場簽約，未來將在招商引資、資源共享、技術合作等方面開展合作。去年授牌成立的海峽兩岸（紹興）數位產業合作區也在活動上舉行顧問授聘儀式，聘請5位兩岸專家為合作區的發展提供智力支持和專業建議。

▲多位來自兩岸的企業家以主旨演講方式，分享各自的創業經歷、心得體會。（圖／記者趙禕攝）

▲多位來自兩岸的企業家以主旨演講方式，分享各自的創業經歷、心得體會。（圖／記者趙禕攝）
▼5個項目在現場簽約，將在招商引資、資源共享、技術合作等方面開展合作。（圖／記者趙禕攝）▼5個項目在現場簽約，將在招商引資、資源共享、技術合作等方面開展合作。（圖／記者趙禕攝）
▼海峽兩岸（紹興）數位產業合作區在活動上為秦榮華、葉子禎、曾振瑞、陳俊偉、郭柳宗等五位企業家舉行顧問授聘儀式。（圖／記者趙禕攝）▼海峽兩岸（紹興）數位產業合作區在活動上為秦榮華、葉子禎、曾振瑞、陳俊偉、郭柳宗等五位企業家舉行顧問授聘儀式。（圖／記者趙禕攝）

這項活動還將在未來幾天安排與會企業家實地參訪海峽兩岸（紹興）數位產業合作區及紹興參訪點，並舉行兩岸企業家高爾夫球邀請賽和兩岸青年企業家沙龍等活動。

ET快訊
懷胎診斷「手指異常」！媽堅持生下雙胞胎…女嬰霸氣一幕感動醫
229為何「4年才一次」　氣象署揭原因
祖雄、佳娜首公開女兒正臉！　混血萌翻
熬夜真的會胖！1個月等於「多喝65瓶可樂」
台大兒科住院醫首見招不滿！要13人只來一半　院長曝原因
徐亨破產「鬆口想改行」　求工作機會：我過氣了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

兩岸企業家相聚紹興　共話機遇，共謀發展

上海一餐廳疑發生情殺「2人遭砍死」　兇手殺妻後自殺未遂

推動政治解決俄烏危機！　陸外交部證實：3／2開展第2輪穿梭外交

房市持續低迷　港府宣布：「全面取消」房地產額外稅款

陸女每天超量豪飲5公升水　醫師一查患上「尿崩症」

輝達「中國特供版」H20晶片　3月預售

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」　自認一直都有偏財運

為何要和中國過不去？　馬來西亞總理稱西方有「恐華症」

國台辦痛批「冷血卸責」　陸委會呼籲「理性」處理兩岸事務

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

叫賣哥重現勾魂不咬舌叫賣術 解密如何精準撈出有錢客｜豈有此呂 EP174預告

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

3台人在柬被逮 柬肅毒局長親執法 ｜20240227 ET午間新聞

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

兩岸企業家相聚紹興　共話機遇，共謀發展

上海一餐廳疑發生情殺「2人遭砍死」　兇手殺妻後自殺未遂

推動政治解決俄烏危機！　陸外交部證實：3／2開展第2輪穿梭外交

房市持續低迷　港府宣布：「全面取消」房地產額外稅款

陸女每天超量豪飲5公升水　醫師一查患上「尿崩症」

輝達「中國特供版」H20晶片　3月預售

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」　自認一直都有偏財運

為何要和中國過不去？　馬來西亞總理稱西方有「恐華症」

國台辦痛批「冷血卸責」　陸委會呼籲「理性」處理兩岸事務

色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

2024靈鷲山四期教育全球徵文　228火熱收件中

比特幣突破6萬美元　料創38個月來「最大單月漲勢」

懷胎5月診斷「手指異常」！媽堅持生下雙胞胎…女嬰霸氣一幕感動醫

兩岸企業家相聚紹興　共話機遇，共謀發展

拜登擬簽署行政命令　防止美國公民個資流向中俄

圖中第一眼看到什麼？測試你是不是一個佛系的人

孫生「扁桃腺嚴重發炎」大病6天！　痛苦到狂哭…檢查嚇壞護理師

周儀翔好表現「連2拉2」！領航猿斬夢想家　摘龍年首勝

全球限量38台！義大利跑車廠Kimera推出Evo38向傳奇拉力賽車致敬

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

普吉島玩滑翔傘高墜砸地！正妹網紅當場肢體變形

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

國台辦批管碧玲「極為冷血」

國台辦曝協商癥結點　認「九二共識」就可談

iPhone地圖標「台灣省」　微博嗨：蘋果圈粉

吃一口隔夜披薩隔天頭痛炸裂…30歲女急開顱搶命！

45輛車走「蜿蜒天路」護送小學生返校 翻兩座4500公尺高山才能到

富豪渣尪暈船女主播！砸1755萬送房包養

女子申請僅退款44元耳環　遭賣家怒告

正妹網紅「啪啪啪啊啊～」被直播　她鞠躬道歉

加網友為1.3萬獻裸聊初體驗…少女結局哭慘

男子與智力障礙女子結婚　捲走2001萬元存款

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面