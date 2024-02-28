開挖釀鄰屋傾斜！透地雷達測地質　消防局長：要確認百分百安全

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑似操作不甚，造成鄰2棟房屋傾斜「靠在一起」！市府緊急疏散26戶44人，經過一晚回填注水，周圍房屋回復原有的房屋縫隙，為確保地質無虞，新北技師公會今28日下午出動「透地雷達」，消防局長李清安表示，待一切百分百安全後，才讓居民安全回家。

▲透地雷達探測地層 。（圖／記者戴上容攝）

消防局長李清安表示，今28日上午9時許，已陸續讓42戶居民返家看家中狀況，大部分居民都表示家裡沒有異狀，後巷的仁政街有少部分民眾家裡牆壁龜裂、門有問題等情形，這部分已經跟工務局等單位做彙整。

▲消防局長李清安（紅背心）、新北土木公會理事長賴建宏（左）受訪 。（圖／記者戴上容攝）

針對瓦斯外洩供氣部分，昨晚間已經緊急關閉，今在做修復動作，預計下午3點供氣。地底灌水部分凌晨3時許完成，今主要是做連續壁修補、灌漿等工作，目前狀況穩定、持續中，確認百分百安全後，會讓居民盡快返家。

新北土木公會理事長賴建宏則表示，為確保周圍地質安全無虞，新北技師公會今28日下午出動「透地雷達」，做一個深層的探測，結果尚待分析。

▲三重工地進行灌漿 。（圖／記者戴上容攝）