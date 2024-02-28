　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開挖釀鄰屋傾斜！透地雷達測地質　消防局長：要確認百分百安全

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑似操作不甚，造成鄰2棟房屋傾斜「靠在一起」！市府緊急疏散26戶44人，經過一晚回填注水，周圍房屋回復原有的房屋縫隙，為確保地質無虞，新北技師公會今28日下午出動「透地雷達」，消防局長李清安表示，待一切百分百安全後，才讓居民安全回家。

▲▼ 三重房屋開挖地下室，消防局長李清安（紅背心）、新北土木公會理事長賴建宏，現場灌漿 。（圖／記者戴上容攝）

▲透地雷達探測地層 。（圖／記者戴上容攝）

消防局長李清安表示，今28日上午9時許，已陸續讓42戶居民返家看家中狀況，大部分居民都表示家裡沒有異狀，後巷的仁政街有少部分民眾家裡牆壁龜裂、門有問題等情形，這部分已經跟工務局等單位做彙整。

▲▼ 三重房屋開挖地下室，消防局長李清安（紅背心）、新北土木公會理事長賴建宏，現場灌漿 。（圖／記者戴上容攝）

▲消防局長李清安（紅背心）、新北土木公會理事長賴建宏（左）受訪 。（圖／記者戴上容攝）

針對瓦斯外洩供氣部分，昨晚間已經緊急關閉，今在做修復動作，預計下午3點供氣。地底灌水部分凌晨3時許完成，今主要是做連續壁修補、灌漿等工作，目前狀況穩定、持續中，確認百分百安全後，會讓居民盡快返家。

新北土木公會理事長賴建宏則表示，為確保周圍地質安全無虞，新北技師公會今28日下午出動「透地雷達」，做一個深層的探測，結果尚待分析。

▲▼ 三重房屋開挖地下室，消防局長李清安（紅背心）、新北土木公會理事長賴建宏，現場灌漿 。（圖／記者戴上容攝）

▲三重工地進行灌漿 。（圖／記者戴上容攝）

ET快訊
新北安親班司機接送　車上性侵女童
蔡英文任期將滿　「最惹民怨」政策出爐
劉松仁「不捨舊愛李影離世」公開生前對話　淚喊：怎麼真的走了
快訊／麻疹接觸者確診！　可傳染期曾去桃機
快訊／幻術師大仙遭拆台　扶輪社長出面鞠躬道歉
快訊／麻疹疫情擴大！　接觸者確診
寶寶遭7浪犬咬死！　2草鴞悲痛「叼屍」離去
快訊／新北重機騎士倒地　遭輾爆頭慘死
1家5口找新竹→松山機場接送　「開價1600元」全看傻：侮辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人家就醫她偷包！無業女醫院連續行竊變裝設斷點　警識破送辦

快訊／高雄鐵捲門成血滴子！男慘被當場斷手　疑啟動器故障釀禍

握拳畫面曝！三寶小黃路口突迴轉　後方騎士衰被擊落全身傷

開挖釀鄰屋傾斜！透地雷達測地質　消防局長：要確認百分百安全

女山友合歡西峰跌倒受傷求援　空勤直升機半小時抵達吊掛送醫

蝦皮網站販售參考書籍起糾紛　女子竟公布買家個資遭起訴

新北安親班司機是惡狼！給100元買零食　車上7次淫辱2女童

快訊／新北黃牌騎士轉倒撞汽車　遭車輪輾壓爆頭…送醫不治亡

阿北遭愛情詐騙...臨櫃匯15萬「買茶葉」　警與銀行聯手阻詐

大車載淤泥「一路狂洩」！害71歲送報員重摔送醫　駕駛到案慘了

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

人家就醫她偷包！無業女醫院連續行竊變裝設斷點　警識破送辦

快訊／高雄鐵捲門成血滴子！男慘被當場斷手　疑啟動器故障釀禍

握拳畫面曝！三寶小黃路口突迴轉　後方騎士衰被擊落全身傷

開挖釀鄰屋傾斜！透地雷達測地質　消防局長：要確認百分百安全

女山友合歡西峰跌倒受傷求援　空勤直升機半小時抵達吊掛送醫

蝦皮網站販售參考書籍起糾紛　女子竟公布買家個資遭起訴

新北安親班司機是惡狼！給100元買零食　車上7次淫辱2女童

快訊／新北黃牌騎士轉倒撞汽車　遭車輪輾壓爆頭…送醫不治亡

阿北遭愛情詐騙...臨櫃匯15萬「買茶葉」　警與銀行聯手阻詐

大車載淤泥「一路狂洩」！害71歲送報員重摔送醫　駕駛到案慘了

人家就醫她偷包！無業女醫院連續行竊變裝設斷點　警識破送辦

公告廁所故障！麥當勞要民眾「去這裡」方便　網笑：欺負老爺爺？

陸官方痛批「冷血卸責」　陸委會呼籲對岸「理性」處理兩岸事務

「廢止義務役1年役期」公投提案　中選會3／15聽證會

快訊／高雄鐵捲門成血滴子！男慘被當場斷手　疑啟動器故障釀禍

以市長身份對二二八事件致歉　蔣萬安：記取教訓、反省沈思

鄭有傑與湯德章竟有驚人相似背景　幼年去公園被罵「那裡槍斃過人」

普吉島玩滑翔傘「失速高墜」！正妹網紅當場肢體變形　驚悚過程曝

深化台美醫療合作！北榮、梅約醫學中心展開「重粒子」基礎生物研究

蔣萬安出席二二八追思活動　獨派團體場外抗爭「蔣家並沒有道歉」

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

紅牌重機時速飆破百！　20歲騎士闖紅燈釀1死4傷

三重房屋傾斜　2建築貼一起了

醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下

即／黃牌騎士轉倒撞汽車　遭車輪輾壓爆頭送醫亡

蘇丹紅案　工廠處長羈押禁見、員工交保

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期

即／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

三重公寓傾斜　建商副總鞠躬道歉

撕開「帝寶名媛」李珍妮面具　不倫富商借3千萬繳卡費

啦啦隊「少鹽」提告曝月入2萬　法官也驚訝

更多熱門

相關新聞

女山友合歡西峰受傷　空勤直升機吊掛送醫

女山友合歡西峰受傷　空勤直升機吊掛送醫

一名女性山友趁今天2月28日和平紀念日前往攀登合歡西峰，8時許卻在步道3.2K附近時跌倒，導致右腳踝腫脹、疑似骨折，無法行走，緊急撥打求救電話。

大車載淤泥一路狂洩！害71歲送報員重摔送醫

大車載淤泥一路狂洩！害71歲送報員重摔送醫

糊塗闆娘3萬放機車踏板　騎士起貪念行竊遭逮

糊塗闆娘3萬放機車踏板　騎士起貪念行竊遭逮

4人艋舺公園喝酒　2人先睡不爽太吵出拳打人

4人艋舺公園喝酒　2人先睡不爽太吵出拳打人

高雄三寶兇猛左轉　撞飛機車騎士斷腿倒地

高雄三寶兇猛左轉　撞飛機車騎士斷腿倒地

關鍵字：

三重大樓影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面