短暫回暖36小時！高溫上看30度　明晚變天「最濕冷時刻曝」

▲新一波強烈冷氣團周五報到，周六清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團減弱，今天(28日)起將短暫回暖36小時，不過明天晚間又有鋒面接近，周五鋒面通過、冷空氣接力，強度接近強烈大陸冷氣團，天氣將出現大轉變，降雨機率增加外，也將有明顯降溫。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，今起將短暫回暖36小時！今日白天受強烈大陸冷氣團開始減弱影響，環境風場逐漸轉為東南風，水氣減少，氣溫回升，天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴天氣。

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林得恩表示，今天僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島及北部山區有零星短暫降雨。評估白天高溫，北台灣及花蓮地區有機會上探攝氏21至24度，其它地區則為攝氏24至27度之間，南部近山區更有機會達到攝氏28至30度，西半部日夜溫差仍大。

▲今起將短暫回暖36小時，南部近山區高溫上看30度。（圖／林老師氣象站）

林得恩指出，明天(29日)晚間，鋒面再度接近；周五(3月1日)，受鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下影響，天氣會有較大轉變；除降雨機率增高之外，氣溫也會有明顯下降的現象。

中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為東南風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島、北部山區有零星降雨；溫度方面，今天白天各地氣溫回升，高溫皆來到20度以上，北台灣及花蓮21至23度，其他地區為24至26度，南部近山區有機會達到28、29度，西半部日夜溫差大。

明天氣溫會再提高，氣象署說明，北台灣高溫可到24度左右，南部地區則可能接近30度，感受溫暖，不過清晨輻射冷卻影響各地仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；明晚起鋒面接近，北部地區降雨機率增加，轉為有局部短暫雨。

▲今天、明天天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署提醒，周五鋒面通過及冷空氣南下，此波冷空氣接近強烈大陸冷團等級，北部及東北部天氣再轉冷；水氣明顯增多，各地降雨機率高，中部以北及東半部地區轉為有短暫雨的天氣型態，其中在北部及東北部降雨較持續、範圍較大，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，而南部地區亦有零星短暫雨。

周六受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象署表示，周六清晨預估是此波冷空氣影響最冷的時候；周六水氣稍減少，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周日冷空氣減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，水氣逐日減少。